En büyük otomobil üreticilerinden birine ceza: Sürücü verilerini gizlice satmışlar!

Dünyanın en güçlü otomobil üreticilerinden birinin mevcut yasal çerçeveyi sistematik ve kapsamlı bir şekilde ihlal ettiği iddiasıyla, büyük çaplı bir skandal küresel otomotiv endüstrisini sarsıyor gibi görünüyor .

DİREKSİYONDAKİ CASUS YAKALANDI!

Bunun nedeni , otomobil sistemleri aracılığıyla topladığı verileri sattığı gerekçesiyle Kaliforniya yetkilileri tarafından hedef alınan General Motors şirketidir.

İddianameye göre, Amerikalı otomobil üreticisi, OnStar platformu aracılığıyla topladığı bilgileri kullanarak sürücü verilerini veri analizi şirketleri ve sigorta şirketleriyle paylaştı.

Konu , ABD'de ortaya çıkan ve bazı otomobil üreticilerinin sürüş davranışı verilerini üçüncü taraf şirketlerle paylaştığı iddialarının ardından gündeme geldi.

İddialara göre toplanan bilgiler arasında konum verileri, hızlanma ve frenleme verileri, iletişim bilgileri ve genel araç kullanım bilgileri yer alıyordu.

Eyaletin araştırmasına göreKaliforniya'da , GM'nin yüz binlerce sürücünün verilerini LexisNexis ve Verisk'e sattığı ve bu faaliyetten ülke çapında toplamda yaklaşık 17,7 milyon euro kazandığı iddia ediliyor.

Bu olay ciddi bir hukuki ihtilafa yol açtı; Kaliforniya eyaleti şirketi veri koruma ve vatandaş gizliliği yasalarını ihlal etmekle suçladı.

Sonuç olarak, süreç mahkeme dışında bir anlaşmayla sonuçlandı ve GM'ye yaklaşık 11 milyon euro para cezası verildi. Anlaşma ayrıca şirketin beş yıl süreyle sürüş verilerini tüketici değerlendirme şirketlerine satamayacağını da öngörüyor.

Ayrıca, otomobil üreticisinin topladığı verileri silmesi ve ortak şirketlerinden de aynısını yapmalarını istemesi gerekiyor.

Son olarak, GM'nin benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldığı tek eyaletin Kaliforniya olmadığı, Teksas ve Nevada gibi ABD'nin diğer bölgelerinde de benzer vakaların bildirildiği belirtilmektedir.