Devlet hastanelerini özel sektöre emanet edecekler! Temizlikten laboratuvara 15 yıllık devir!

Sağlık sisteminde halkın sırtındaki yükü artıracak yeni bir adım kapıda. Sadece yeni inşa edilen şehir hastanelerinde uygulanan Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle dışarıdan hizmet alımı yöntemi, mevcut devlet hastanelerine de yaygınlaştırılıyor.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki tüm eski ve yeni sağlık tesislerini kapsayacak bir kanun teklifi taslağının yazımı tamamlandı. Hazırlanan metne göre, özel şirketlerle yapılacak sözleşme süreleri 30 yıla kadar uzayabilecek.

DEVLET HASTANELERİ 30 YILLIĞINA ŞİRKETLERE BAĞLANACAK

Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan 6428 sayılı Kanun’da köklü bir değişikliğe gidiliyor. Yalnızca yeni sağlık yatırımları ve şehir hastaneleri için çıkarılan bu kanunun kapsamı, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların mevcut tüm binalarını içine alacak şekilde genişletiliyor.

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre taslak henüz Kabine’de görüşülmedi ancak metin olarak son halini aldı. Taslağa göre, Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde şirketler lehine 30 yıllık üst hakkı kurulabilecek. Özel hukuk hükümlerine göre imzalanacak bu anlaşmalarla; danışmanlık, araştırma-geliştirme ile ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren spesifik hizmetlerin dışarıdan satın alınması planlanıyor.

LABORATUVAR, GÖRÜNTÜLEME VE TEMİZLİK ÖZELLEŞİYOR

Taslağa eklenen yeni bir maddeyle, daha önce kanunda yer almayan ve özel sektöre devredilecek hizmetler tek tek sıralandı. "Tesis yönetim hizmetleri" adı altında sınıflandırılan bu düzenlemeyle; sağlık hizmetleri dışındaki bina ve ekipman bakım-onarımı, teknik işletme, laboratuvar, görüntüleme, sterilizasyon, hastane bilgi yönetim sistemleri, temizlik ve güvenlik gibi hayati alanlar tamamen özel şirketlerin işletmesine açılıyor.

SÖZLEŞME SÜRELERİ UZATILDI: YÜKÜ MİLYONLARCA TÜKETİCİ ÇEKECEK

Mevcut devlet hastanelerinde de çarkların özel sektör eliyle dönmesinin önünü açan taslak, şirketlere verilen taahhüt sürelerini de ciddi oranda artırıyor.

Tesis yönetimi ile bakım ve onarım işleri için daha önce 5 yıl olan sözleşme sınırı 10 yıla çıkarılıyor. İhtiyari olan tıbbi destek hizmetlerinde ise şirketlerle yapılacak anlaşma süreleri 10 yıldan 15 yıla uzatılıyor. Sağlıkta kamusal alanı daraltan bu hamlenin maliyeti ise yine hizmet bekleyen halkın ve bütçeyi fonlayan ücretli çalışanların omuzlarına kalacak.