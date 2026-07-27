Dev şirketten açıklama geldi: İflas bayrağı çekti denmişti

VARTA AG hakkında son günlerde yansıyan gelişmeler üzerine VARTA Tüketici Pilleri Türkiye bir açıklama yayımladı. Şirket, medyada yer alan sürecin VARTA Consumer Batteries iş kolunu kapsamadığını bildirdi.

VARTA Tüketici Pilleri'nin hukuki, operasyonel ve mali açılardan bağımsız bir yapıya sahip olduğu ve faaliyetlerini aynı kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

TÜRKİYE OPERASYONLARI VE HİZMETLER KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Türkiye operasyonlarında başta satış, dağıtım, sipariş yönetimi, müşteri hizmetleri, garanti süreçleri ve satış sonrası hizmetler olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin kesintisiz olarak devam ettiği ifade edildi.

Tüketiciler ve iş ortakları açısından operasyonel bir değişikliğin bulunmadığı belirtilirken, mevcut siparişlerin planlandığı gibi karşılanmaya devam ettiği ve tedarik zincirinin normal akışını koruduğu kaydedildi.

TÜKETİCİ PİLLERİ ALMANYA'DA ÜRETİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Açıklamada, tüketici pilleri alanındaki üretim faaliyetlerinin Almanya'daki üretim tesislerinde daha önceden planlandığı şekilde sürdüğü bilgisine yer verildi. Tüketici pilleri kategorisindeki üretim, kalite standartları ve küresel tedarik süreçlerinde hiçbir değişiklik olmadığı aktarıldı.

Yaklaşık 140 yıllık bir geçmişe sahip olan VARTA Consumer Batteries şirketinin, günümüzde milyonlarca tüketiciye enerji çözümleri sunduğu hatırlatıldı. Uluslararası dağıtım ağı, güçlü üretim altyapısı ve kalite standartlarıyla çalışmalarına devam eden firmanın, Türkiye pazarındaki tüketicilerine ve iş ortaklarına aynı hizmet anlayışıyla destek vermeyi sürdürdüğü kaydedildi. VARTA Tüketici Pilleri Türkiye, gelişmeleri şeffaf bir iletişim anlayışıyla paylaşmaya devam edeceğini vurguladı.