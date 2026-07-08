Dev şirketler Türk hisselerini peş peşe izlemeye aldı

S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), Türkiye'yi piyasa sınıflandırmasında bir alt kademeye indirme olasılığı sebebiyle yakın izlemeye aldı. Gerçekleşen bu son hamleyle birlikte S&P DJI, MSCI'ın hemen arkasından Türkiye piyasaları için benzer nitelikte bir uyarı yayımlayan ikinci büyük küresel endeks sağlayıcısı konumuna geldi.

ŞEFFAFLIK VE ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNU

Bloomberg News'in paylaştığı verilere göre S&P DJI tarafından yapılan açıklamada; Türkiye pazarında hisse sahipliği şeffaflığına dair yaşanan sıkıntılar ile Türk otoritelerinin bu durumlara karşı hayata geçirdiği düzenleyici tedbirler dahil olmak üzere, piyasa erişilebilirliği ve yapısal gelişmelerin kurum tarafından yakından mercek altına alındığı bildirildi.

BİR YILLIK SÜRE VERİLDİ

Endeks sağlayıcı kuruluş, tablonun daha da kötü bir hal alması durumunda Türk sermaye piyasası araçlarına yönelik olarak özel uygulamaları devreye sokabileceğini vurguladı.

Açıklamada, tespit edilen sorunların izlemeye alınma tarihinden itibaren bir yıl zarfında çözüme kavuşturulmaması halinde, Türkiye'nin mevcut piyasa sınıflandırmasının en yakın yıllık gözden geçirme döneminde tekrar değerlendirmeye tabi tutulacağı ifade edildi.

Öte yandan S&P DJI, yayımladığı değerlendirme raporunda Türkiye ile birlikte Endonezya ve Nijerya pazarları için de benzer bir not indirimi uyarısı yaptı.