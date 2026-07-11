Dev şirket emeklilik davasında çalışanlara 184 milyon ödeyecek

ABD'li telekomünikasyon devi AT&T, yüz binlerce çalışanının emeklilik haklarını gasp ettiği gerekçesiyle açılan dev davada 184,1 milyon dolarlık bir uzlaşmaya gitmek zorunda kaldı.

Varılan uzlaşma tutarının 149,1 milyon dolarlık büyük bölümü çalışanlara yönelik gerçekleştirilecek ek emeklilik ödemelerine tahsis edilecek. Geriye kalan meblağ ise avukatlık ücretleri ile dava süreçlerinde oluşan diğer giderlerin karşılanmasında istifade edilecek. San Francisco federal mahkemesinin heyetine sunulan bu uzlaşma anlaşmasının resmen yürürlüğe girebilmesi için öncelikle mahkeme hakiminin resmi onayı şart koşuluyor.

YÜZ BİNLERCE İNSANI KAPSAYAN HUKUK SAVAŞI

Söz konusu toplu dava, AT&T firmasının evli statüsündeki çalışanlarına sunduğu emeklilik ödemesi seçeneklerinin, bekar çalışanlara sağlanan alternatiflerle aktüeryal bakımdan eş değer ve adil olmadığı iddiasıyla yargıya taşınmıştı. Emekçiler, şirketin aylık bağlama oranlarını ve ödemelerini hesaplarken onlarca yıl öncesinden kalan eski ölüm oranı tablolarını baz aldığını savundu.

Güncelliğini yitiren bu eski verilerin, bilhassa evli olan çalışanlara bağlanan aylık tutarların sistematik olarak daha düşük hesaplanmasına sebebiyet verdiği öne sürüldü. Ekim 2020 tarihinde açılan bu geniş kapsamlı toplu dava, yaklaşık 300 bin mevcut ve eski çalışanın hak mücadelesini barındırıyor.

EMEKLİ KİTLELERİNE 113,5 MİLYON DOLARLIK KAYNAK

Mahkemeye sunulan uzlaşma evraklarından derlenen detaylara göre, çalışanlar grubu için ayrılan 149,1 milyon dolarlık payın 113,5 milyon dolarlık kısmı halihazırda emekli olmuş kişilere nakden dağıtılacak. Şirket bünyesinde aktif olarak görev yapmayı sürdüren personel için ise 35,6 milyon dolarlık bir ek ödeme havuzu oluşturuldu. Yapılacak bu ödemelerin hangi teknik yöntemlerle ve tam olarak ne zaman gerçekleştirileceği, federal mahkemenin uzlaşma metnini resmen onaylamasının peşinden kesinlik kazanacak. Davacı tarafı temsil eden avukatlar ise hukuki hizmet bedelleri ve diğer mahkeme giderleri karşılığında 35 milyon dolara kadar ödeme talebinde bulunabilecek. Böylelikle varılan mutabakatın toplam finansal boyutu 184,1 milyon dolara ulaşıyor.

ESKİ HESAPLAMA YÖNTEMİ YASAYA AYKIRI BULUNDU

Hukuk mücadelesini yürüten çalışanlar, AT&T şirketinin emeklilik planı dahilinde uyguladığı bazı spesifik ödeme opsiyonlarının, 1974 tarihli Çalışan Emeklilik Gelir Güvenliği Yasası’na açıkça aykırılık teşkil ettiğini ileri sürdü. ABD sınırları içerisindeki yasal mevzuat, emeklilik planları kapsamında sunulan farklı ödeme opsiyonlarının aktüeryal değer yönünden birbirine tam anlamıyla denk olmasını zorunlu kılıyor. Emekçi tarafı ise şirketin maliyetleri kısmak adına uygulamada tercih ettiği eski ölüm oranı varsayımları ile faiz hesaplarının bu yasal dengeyi tamamen bozduğunu dile getirdi.

ŞİRKET SUÇLAMALARI REDDETTİ MAHKEME ONAYI BEKLENİYOR

Telekomünikasyon devi AT&T, milyarlık bu uzlaşma bedelini ödemeyi kabul etmesine karşın, emeklilik planını yasa dışı yöntemlerle idare ettiği ve manipüle ettiği yönündeki iddiaları ve yasal suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Şirket yönetimi, çok uzun yıllar sürebilecek yargılama safhasının beraberinde getireceği yüksek mahkeme maliyetlerinden ve yaratacağı operasyonel iş yükünden kaçınmak gayesiyle bu anlaşma yolunu seçtiğini duyurdu. Uzlaşmanın hukuken kesinleşmesi ve ek emeklilik ödemelerinin hak sahiplerine aktarılmaya başlanması için federal hâkimin nihai onayı bekleniyor.