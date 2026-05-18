Dev proje başladı! Geleceğin teknolojisine ev sahipliği yapacak yeni üs seçildi

Şirketlerin ortak açıklamasında, Hollandalı çip ekipmanı üreticisinin teknolojisinin, Tata Electronics'in Gujarat'ta planladığı 300 mm silikon gofret üretim tesisini destekleyeceği belirtildi.

ASML CEO'su Christophe Fouquet, "Hindistan'da hızla büyüyen yarı iletken sektörü birçok heyecan verici fırsat sunuyor ve biz de bölgede uzun vadeli ortaklıklar kurmaya kararlıyız" dedi.

Yapılan açıklamaya göre Tata Electronics, otomotiv ve mobil cihazlardan yapay zekaya kadar çeşitli uygulamalar için çip üretmeyi hedefleyen 11 milyar dolarlık bir yatırımla Gujarat eyaletindeki Dolera fabrikasını büyütüyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, anlaşma Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Hollanda Başbakanı Rob Yeats'in huzurunda imzalandı. İki lider ayrıca enerji, limanlar ve teknoloji de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden önde gelen Hollandalı şirketlerin CEO'larıyla da görüştü.

Modi, Hollandalı şirketleri yarı iletkenler, yenilenebilir enerji, dijital teknoloji ve sağlık hizmetleri gibi alanlara yatırım yapmaya davet ederken, her iki lider de Hindistan ile Avrupa Birliği arasında serbest ticaret anlaşmasının hızla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Bu arada, Hollandalı yarı iletken firmaları, ABD ve Çin arasındaki teknolojik rekabetle bağlantılı ihracat kontrolleri ve ticaret kısıtlamaları nedeniyle yeni pazarlar ve coğrafi çeşitlilik arayışında.

"BİZ DE VARIZ" DEDİLER:

Bu büyük anlaşma, Tayvan, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri gibi köklü üretim merkezlerinin gölgesinde hala gelişmekte olan Hindistan'ın yarı iletken endüstrisinin hızlı genişlemesinin bir parçasıdır.

Hindistan, uzun zamandır yarı iletken tasarım ve mühendislik hizmetlerinde güçlü bir oyuncu olmuştur. Intel, Qualcomm, Nvidia, AMD ve Texas Instruments dahil olmak üzere birçok küresel çip şirketi, Bengaluru ve Haydarabad gibi şehirlerde büyük Ar-Ge ve çip tasarım merkezleri işletmektedir. Dünyadaki çip tasarım mühendislerinin önemli bir kısmı Hindistan'da çalışmaktadır.

Ancak Hindistan'ın on yıllarca eksikliğini çektiği şey, büyük ölçekli çip üretimiydi - büyük fabrikalar. Şimdi bu değişiyor.

Hindistan hükümeti, üretim tesislerine, paketleme tesislerine ve tedarik zincirlerine yatırım çekmek amacıyla yarı iletken endüstrisini canlandırmak için milyarlarca dolarlık bir program başlattı.

Birçok büyük proje devam ediyor. Bunlar arasında Tata Electronics ve Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation'ın Gujarat'ta bir yarı iletken fabrikası kurma planı da bulunuyor. Micron Technology, Hindistan'da bir çip paketleme ve test tesisi inşa ediyor. CG Power ise uluslararası firmalarla yarı iletken montaj ve test fabrikası için ortaklık kuruyor.