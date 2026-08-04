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Halk TV Ekonomi Dev market zinciri alkollü içki satışını sonlandırıyor: Bir dönem bitti

Dev market zinciri alkollü içki satışını sonlandırıyor: Bir dönem bitti

Aydın Grup'a ait A101 markasının CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'ini satın almasıyla perakende sektörünün devinde yeni dönem başlıyor: Alkollü içki satışı sonlanıyor.

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Dev market zinciri alkollü içki satışını sonlandırıyor: Bir dönem bitti

Türkiye perakende pazarında el değiştiren dev zincir marketin yeni dönem planlamaları ve satış politikaları netleşmeye başladı.

CARREFOURSA HİSSE DEVRİ RESMEN TAMAMLANDI

Dev market zinciri alkollü içki satışını sonlandırıyor: Bir dönem bitti - Resim : 1

Şirket cephesinden yapılan resmi bilgilendirmeye göre, CarrefourSA sermayesini temsil eden payların yüzde 89,28'lik bölümünün Aydın Grup çatısı altında bulunan Yeni Mağazacılık'a (A101) devredilmesine yönelik süreç nihayete erdi. Rekabet Kurumu tarafından verilmesi gereken onaylar da dahil olmak üzere tüm yasal prosedürlerin bittiği ve devir işleminin bugün itibarıyla fiilen gerçekleştiği duyuruldu.

YENİ DÖNEMDE HATİCE EVREN LİDERLİK EDECEK

Tamamlanan bu devir işlemiyle birlikte Aydın Grup'un bünyesinde bulunan Yeni Mağazacılık şemsiyesi altındaki perakende şirketleri CarrefourSA ve A101, piyasadaki faaliyetlerini birbirlerinden farklı yönetim yapılarıyla sürdürmeye devam edecek. CarrefourSA markasındaki bu yeni döneme ise Üst Yönetici (CEO) kadrosuyla Hatice Evren liderlik edecek.

ALKOL TEDARİKİ DURDURULDU

Dev market zinciri alkollü içki satışını sonlandırıyor: Bir dönem bitti - Resim : 2

Gerçekleşen resmi satış işlemlerinin ardından CarrefourSA tarafında ürün yelpazesine ilişkin dikkat çeken bir alkol tedarik kararı alındığı gündeme geldi.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses'in konuya dair aktardığı bilgilere göre, market yönetimi tedarikçi firmalardan alkollü içecek alımını askıya aldı. Yaşanan bu gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan Gürses, açıklamalarında tam olarak şu ifadelere yer verdi: "Carrefour tedarikçilerden içki alımını durdurmuş. Mevcut stoklar bitince de satışlar sona erecekmiş…"

PAMUKKALE ŞARAPÇILIK BAŞKANI TOKAT: ÜZGÜNÜM

Daha önce CarrefourSA'da bir politika değişikliği olacağına dair kendilerine bilgilendirme yapılmadığını belirten Pamukkale Şarapçılık Yönetim Kurulu Başkanı Selda Tokat da "üzgün" olduğunu söyledi ve Gürses'in bu ifadesini destekleyen bir paylaşım yaptı.

Sabancı Holding ve Carrefour Nederland, CarrefourSA sermayesinin toplam yüzde 89,28’ine karşılık gelen payların A101’in de sahibi olan Yeni Mağazacılık AŞ’ye satılması konusunda 17 Nisan 2026’da anlaşmaya varmıştı. Anlaşma, Sabancı Holding’in yüzde 57,12’lik payı ile Carrefour Nederland’ın yüzde 32,16’lık hissesini kapsıyor.

Şirket değeri 325 milyon dolar olarak belirlenen işlemin, Rekabet Kurumu onayı dahil sözleşmedeki kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından tamamlanacağı bildirilmişti.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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