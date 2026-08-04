Dev kanatlarla yarışan Porsche'nin güç gösterisi!

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Cayenne Turbo Electric, ABD'de yer alan Mojave Air & Space Port pistinde, devasa Roc uçağının iki gövdesi arasında ilerledi; uçağın kalkış ve iniş anlarında onu milimetrik bir hassasiyetle takip etti. Bu son derece tehlikeli sürüşte direksiyon koltuğunda eski Porsche fabrika pilotu Patrick Long oturuyordu.

Gökyüzünün En Büyük Devi: Stratolaunch Roc

Sürüşe eşlik eden Roc, 117 metrelik devasa kanat açıklığıyla "dünyanın en büyük faal uçağı" unvanını elinde tutuyor. Çift gövdeli bu yapıda Boeing 747'den türetilmiş altı adet dev jet motoru bulunuyor ve uçağın maksimum kalkış ağırlığı yaklaşık 590 tonu buluyor. Stratolaunch şirketi, bu devasa hava aracını hipersonik uçaklar için uçan bir fırlatma platformu olarak kullanıyor.