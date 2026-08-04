Dev kanatlarla yarışan Porsche'nin güç gösterisi!
Porsche, yeni elektrikli modeli Cayenne'i tanıtmak amacıyla akıllara kazınacak muazzam bir gösteriye imza attı.
Cayenne Turbo Electric, ABD'de yer alan Mojave Air & Space Port pistinde, devasa Roc uçağının iki gövdesi arasında ilerledi; uçağın kalkış ve iniş anlarında onu milimetrik bir hassasiyetle takip etti. Bu son derece tehlikeli sürüşte direksiyon koltuğunda eski Porsche fabrika pilotu Patrick Long oturuyordu.
Gökyüzünün En Büyük Devi: Stratolaunch Roc
Sürüşe eşlik eden Roc, 117 metrelik devasa kanat açıklığıyla "dünyanın en büyük faal uçağı" unvanını elinde tutuyor. Çift gövdeli bu yapıda Boeing 747'den türetilmiş altı adet dev jet motoru bulunuyor ve uçağın maksimum kalkış ağırlığı yaklaşık 590 tonu buluyor. Stratolaunch şirketi, bu devasa hava aracını hipersonik uçaklar için uçan bir fırlatma platformu olarak kullanıyor.
Santimlerle Ölçülen Aerodinamik Risk
Bu etkinlik, pistte sıradan bir araba ve uçak yarışı değildi. Stratolaunch mühendisleri, uçağın ana iniş takımları ile kuyruk kısmı arasında görece durgun kalan özel bir "hava cebi" olduğunu hesaplamışlardı. Cayenne, Roc hızlanırken bu dar ve kritik alanda kalmak zorundaydı.
Çok geride kalmak, altı jet motorunun püskürttüğü yıkıcı hava akımına doğrudan maruz kalmak anlamına geliyordu. Sadece birkaç metre öne geçmek ise aracı iniş takımlarına tehlikeli derecede yaklaştırarak büyük bir kaza riski doğuruyordu.
274 km/s Hızla Bıçak Sırtı Sürüş
Sürücü Patrick Long, başlangıçta uçağın yavaş hareketini takip edebilmek adına çok az güç vererek aracı sürdü. Jet motorları tam güce ulaştığında ise araçtaki Boost modunu devreye sokarak 274 km/sa hıza ulaştı.
Long, aracı tam olarak iniş takımlarının hemen arkasındaki hizada tutmayı başardı. Roc pistten teker kestiği anda, motorların püskürttüğü su kısa bir süre doğrudan Porsche'ye doğru yöneldi. Deneyimli sürücü, bu anı kariyerinin en yoğun ve gerilimli anlarından biri olarak tanımladı.
Maceranın Arkasındaki 1.156 Beygirlik Güç
Bu ekstrem görev için bugüne kadar üretilmiş en güçlü Porsche modeli olan Cayenne Turbo Electric seçildi. Launch Control (Kalkış Kontrolü) sistemine sahip iki elektrikli motoru tam 1.156 beygir güç üretiyor. Aracın 0'dan 100 km/s hıza ulaşması sadece 2,5 saniye sürüyor.
Modelin standart üretim versiyonunda azami hız 260 km/s ile sınırlandırılmış olsa da çekimlerde kullanılan araç bir prototip olduğu için bu hız limiti aktif değildi. Normal günlük kullanımda dezavantaj sayılabilecek 2.645 kilogramlık gövde ağırlığı, bu şovda oluşan yoğun türbülanslı havada aracın savrulmasını engelleyerek denge sağlamasına büyük katkı sundu. Aracın güvenle durabilmesi için ise opsiyonel karbon seramik fren sistemi kullanıldı.
Hollywood Sahnelerini Aratmayan Yolcular ve Sonuç
Porsche ve Stratolaunch ekipleri, Roc'un altında iki kalkış ve iki iniş gerçekleştirerek bu ekstrem sürüşü defalarca tekrarladı. Geçişlerin bazılarında araçta özel konuklar da vardı; ünlü aktör Orlando Bloom ve popüler İngiliz otomotiv gazetecisi Mat Watson da bu tehlikeli anlara yolcu koltuğunda tanıklık etti.
Porsche, yapılan bu gösterinin resmi bir rekor olduğunu iddia etmiyor ya da bunun bir tekrarını vaat etmiyor. Şirket, yeni elektrikli SUV modelinin ivmelenmesini, gövde stabilitesini ve frenleme kabiliyetini standart bir test pistinin sunamayacağı kadar zorlu ve sıra dışı bir ortamda sergilemeyi hedefledi.