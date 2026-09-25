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Halk TV Ekonomi Dev kahve zinciri Espressolab Arap devine satıldı! İşte yeni patronu

Dev kahve zinciri Espressolab Arap devine satıldı! İşte yeni patronu

Boykot çağrıları ile bir süre gündeme oturan EspressoLab'ın büyük hissesi satıldı. Yeni sahiplerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nden olduğu öğrenildi.

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Dev kahve zinciri Espressolab Arap devine satıldı! İşte yeni patronu
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Saraçhane eylemleri sırasında boykot listesine giren kahveci zinciri EspressoLab satıldı. Zincirin yeni büyük ortakları Birleşik Arap Emirliklerinden bir şirket oldu.

Patronlar Dünyası'ndaki habere göre Mair Group’un Abu Dabi Borsası’na yaptığı açıklamaya göre, anlaşmanın tamamlanmasının ardından Espressolab’ın sahibi Eslab’ın yüzde 70’i Abu Dabi merkezli grubun kontrolüne geçecek.

YÜZDE 30 MEVCUT ORTAKLARDA KALDI

Mevcut ortaklar ise yüzde 30 payla şirkette kalacak. Böylece gerekli izinlerin alınmasının ardından Espressolab’ın kontrolü Mair Group’a geçecek. Mair Group'un ilk yurt dışı yatırımı Türkiye'ye oldu.

BOYKOT LİSTESİNDEYDİ

Bakanların boykota karşı kahve zincirinde kahve içtiği şirket bir süre sonra gelirlerinin bir kısmını Saraçhane eylemlerinden tutuklanan öğrencilere vereceğini duyurdu. Açıklamanın ardından Özgür Özel kendi boykot listelerinden Espressolab’ın çıktığını söyledi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kafe Birleşik Arap Emirlikleri Boykot
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