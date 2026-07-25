Dev holding OYAK'ın oldu!

Tekfen Holding sermaye yapısında kapsamlı bir hisse devri işlemi gerçekleşti. Şirket sermayesinin yüzde 42,8'lik bölümünü temsil eden hisseler, Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş. tarafından OYAK'ın çoğunluk sermayesine sahip olduğu ON Investment B.V. unvanlı şirkete devredildi. Satış ve devir sürecinin tamamlanmasıyla beraber Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş.'nin holding bünyesindeki ortaklığı sona erdi.

Gerçekleştirilen işlem dahilinde 158 milyon 345 bin 113,24 TL nominal değer taşıyan hisselerin tamamının yeni yatırımcı kuruluşa aktarıldığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER HAZİRAN AYINDA BAŞLAMIŞTI

Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş., 9 Haziran 2026 tarihinde yaptığı kamuoyu duyurusunda, bünyesindeki Tekfen Holding hisselerinin tamamının satışı ve devredilmesi amacıyla OYAK ile resmi temaslara başlandığını bildirmişti.

Şirket tarafından 24 Temmuz 2026 tarihinde yapılan son açıklamada ise Hisse Satış Sözleşmesi'nin imzalandığı ve pay devri sürecinin nihai olarak sonuçlandırıldığı ifade edildi.

CAN KÜLTÜR'ÜN TEKFEN HOLDİNG'DE HİSSESİ KALMADI

Devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş.'nin Tekfen Holding sermayesi içindeki tüm ortaklık payı son buldu. Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla söz konusu şirketin Tekfen Holding bünyesinde herhangi bir hissesinin bulunmadığı bilgisine yer verildi.