Dev banka tarih verdi: Dolar 50 TL olacak

HSBC, yıl sonuna ilişkin dolar/TL beklentisini yukarı yönlü revize ederek 48 TL’den 50 TL’ye çıkardı. Rapora göre, 2026 yılının ilk dört ayında enflasyonun yüzde 14,6 oranında artış göstermesi, mevcut döviz politikası üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Banka, TL’deki değer kaybının daha önce yapılan tahminlerden daha hızlı gerçekleşebileceğini belirtti. Raporda, TL'de reel değerlenmenin Türkiye'nin dış dünyadaki rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceği ve mevcut kur rejiminin dayanıklılığına ilişkin tartışmaları tetikleyebileceği vurgulandı.

TCMB'nin döviz politikası çerçevesinde büyük bir değişiklik beklenmezken, bankanın piyasadaki düzensiz hareketleri engellemek için geniş bir araç setini (yüksek faizler, döviz swap işlemleri ve doğrudan döviz arzı) kullanmaya devam edeceği ifade edildi.

Bununla birlikte HSBC, enflasyon ve cari açık başta olmak üzere makroekonomik göstergelerin, Türk lirasında daha sert bir değer kaybını beraberinde getirebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.