Dev banka tahmin yükseltti: Milyonlar için kara haber

Küresel finans devi HSBC'nin Türkiye ekonomisine dair yayımladığı son rapor, dar gelirli milyonlar ve ücretli çalışanlar için tablonun giderek karardığını ortaya koydu. İran krizi sonrasında bozulan makroekonomik görünüme dikkat çeken banka, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltirken, ekonomik büyümenin yüzde 2,2 gibi düşük bir seviyede kalacağını öngördü.

HSBC, Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna ve geleceğine ilişkin kapsamlı bir analiz paylaştı. Melis Metiner tarafından kaleme alınan raporda, petrol fiyatlarındaki olası düşüşlerin yılın ikinci yarısında Türkiye'ye bir miktar rahatlama getirebileceği belirtilirken, genel ekonomik görünümün İran krizi öncesindeki tahminlere kıyasla kaçınılmaz bir şekilde kötüleştiğinin altı çizildi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 2,2 SEVİYESİNDE

Finans kurumu, 2026 yılı genelinde reel büyüme oranını yüzde 2,2 seviyesine ulaştıracak kademeli bir toparlanma sürecinin, ancak yılın ikinci ve dördüncü çeyrekleri arasında gerçekleşebileceğini öngörüyor. Son dönemde açıklanan resmi verilerdeki negatif sürprizlerin ardından, banka analistleri tarafından enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü güncellemeler yapıldı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 28'E ÇIKARILDI

Hazırlanan değerlendirme notunda, TCMB'nin eylül ayında atacağı adımlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda manşet enflasyonun 2026 ve 2027 yılları sonunda yıllık bazda sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 15 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Gelecek yıla ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğunu değerlendiriyor ve TCMB'nin eylül ayında temkinli bir gevşeme döngüsüne yeniden başlamasını bekliyoruz"

ENERJİ MALİYETLERİ DİĞER FİYATLARA YANSIDI

Raporda, akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki artışın piyasaya etkileri de incelendi. Enflasyon beklentilerindeki bozulmaya vurgu yapılarak, "Artan yakıt maliyetlerinin manşet enflasyon üzerindeki doğrudan etkisi, kısmen yakıt sübvansiyonları ile telafi edildi. Ancak Türkiye'de enflasyon beklentilerinin çıpalanmamış olması nedeniyle, yükselen enerji fiyatlarının diğer fiyatlara yansıması yüksek düzeyde gerçekleşti" değerlendirmesi yapıldı.

CARİ AÇIK VE SERMAYE GİRİŞİ ENDİŞE YARATIYOR

Analizin son bölümünde, giderek genişleyen bir cari açık ile gücünü kaybeden sermaye girişlerinin piyasalar için ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi. Petrol fiyatlarının 2026 yılının ikinci yarısında düşük seviyelerde kalması durumunda bile, ödemeler dengesi dinamiklerinin ekonominin ana gündem maddesi olmayı sürdüreceği vurgulandı. Ayrıca, ülkeye yönelen kısa vadeli sermaye girişlerinin bundan sonraki seyrinin, küresel risk iştahının ne kadar hızlı toparlanacağına bağlı olacağı ifade edildi.