Dev banka, öne çıkacak hisseleri tahmin etti

Türkiye Sigorta'nın finansal sonuçlarını duyurmasıyla başlayan bilanço dönemine dair HSBC Yatırım dikkat çeken bir öngörü raporu paylaştı. HSBC Yatırım, bilanço sezonu öncesinde Türk hisse senetlerine yönelik beklentilerini yatırımcılarla buluşturdu.

Bilanço sezonu takvimine göre; bankalar ile solo (bireysel) bazda finansal tablo açıklayan şirketler için sonuç bildirim son tarihi 10 Ağustos olarak belirlenirken, konsolide (birleştirilmiş) sonuçların teslimi için son tarih 19 Ağustos olarak duyuruldu.

GIDA VE ENERJİ DEVLERİNDE GÜÇLÜ KAR BEKLENTİSİ

HSBC'nin raporundaki analizlere göre, bankacılık dışı sektörlerde yer alan ve yıllık bazda reel kar büyümesiyle öne çıkması öngörülen şirketler sırasıyla Aselsan, Astor Enerji, BİM, Enerjisa, Erdemir ve Tofaş oldu.

Tüketici segmentinde ise bilhassa Coca Cola İçecek, TAB Gıda, BİM ve Şok'un büyüme performansıyla öne çıkacağı tahmin ediliyor. Hazırlanan raporda, gıda perakendecilerinin elde edeceği ciro büyümesinin doğrudan gıda enflasyonuyla desteklendiği vurgulanırken; promosyon yoğunluğu ve baz etkileri sebebiyle kâr marjlarında değişkenlikler yaşanabileceği not düşüldü.

ÜÇ SEKTÖRDE ZAYIF PERFORMANS ÖNGÖRÜSÜ

Karlılık beklenen gıda ve enerji alanlarının aksine; havacılık sektörü, telekomünikasyon ve gayrimenkul sektörlerinde bu bilanço sezonunda çok daha zayıf bir tablonun hakim olacağı öngörülüyor.

BANKACILIKTA ZORLU DÖNEM: KARLAR DÜŞÜYOR

Bankacılık sektörünün toplam net kârında yıllık bazda yüzde 7 oranında bir artış tahmin edilse de, sektörün bir önceki çeyreğe kıyasla oldukça çetin bir tabloyla yüzleştiği ifade ediliyor.

Jeopolitik gerginlikler ve tırmanan fonlama maliyetlerinin etkisiyle net faiz gelirlerindeki büyümenin ivme kaybedeceği, bankaların ticari kârlarında (trading income) ise ciddi bir düşüş yaşanacağı beklentiler dahilinde. Bununla birlikte, varlık kalitesindeki bozulmalar ve model düzenlemeleri sebebiyle bankaların ayıracağı karşılık giderlerinin (provisions) artış göstereceği; bu durumun da tüm bankalar özelinde özsermaye kârlılığında (RoE) düşüş yaratacağı belirtiliyor.

GARANTİ DİRENÇLİ, YAPI KREDİ'DE KESKİN DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Bankalar özelinde gerçekleştirilen incelemelere göre; güçlü komisyon gelirleri ve düşük gider artışı sayesinde Garanti Bankası'nın çeyreklik bazda en dirençli performansı sergilemesi bekleniyor. Diğer taraftan Yapı Kredi'nin, mevsimsel gider artışları ve ayırdığı yüksek karşılıklar sebebiyle en keskin kâr düşüşünü yaşayacağı tahmin ediliyor.

ENFLASYON TAHMİNİ

HSBC analistleri, 2025 yılının ikinci çeyreği ile 2026 yılının ikinci çeyreği arasındaki yıllık enflasyonun yaklaşık olarak yüzde 32, çeyreklik enflasyonun ise ortalama yüzde 7 civarında gerçekleştiğine dikkat çekti.

Gerek yıllık gerekse çeyreklik bazdaki enflasyon verilerinin, Türk lirasının euro ve dolar karşısında yaşadığı değer kaybının üzerinde seyretmesi; bilançolarında enflasyon muhasebesi uygulayan şirketlerin finansal tablolarındaki reel değişimler üzerinde belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor.