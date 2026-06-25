Dev banka dolar tahminine Özgür Özel notu düştü: Seçim için de tarih verdi

ABD'nin bankacılık ve finans devi JPMorgan, küresel piyasalarda doların güçlü seyrini sürdürdüğünü ve bu durumun gelişen ülke para birimleri üzerinde baskı yarattığını belirtti.

Türkiye'de ise dolar/TL'deki fiyat hareketlerinin kamu bankaları kaynaklı döviz satışlarıyla sınırlı kaldığını ifade eden JPMorgan, mevcut döviz politikası çerçevesinin korunabileceğine işaret etti. Türkiye raporunda siyasi gelişmeleri de ele alan banka, CHP lideri Özgür Özel'i ve seçimi de gündemine aldı.

DEV BANKA DOLAR TAHMİNİNE ÖZGÜR ÖZEL NOTU DÜŞTÜ

JPMorgan'ın raporunda yurt içi yerleşiklerin hareketlerinin Türkiye piyasaları açısından ana odak noktası olmayı sürdürdüğünü vurguladı. Yerli bireysel yatırımcı tarafında anlamlı bir dolarizasyon sinyali görülmediğini bildirdi.

Türkiye'deki siyasi risklerin son haftalarda bir miktar azaldığını da ifade eden JPMorgan analistleri, Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekenin komisyona sunulmasının ardından yaşanan gelişmelerin yakından izlenmeye devam edilmesi gerektiği notunu düştü.

SEÇİM İÇİN DE TARİH VERDİ

Siyasi istikrar ve erken seçim tartışmalarına da değinilen notta, bankanın Türkiye'deki seçimlere ilişkin temel senaryosunun hâlâ 2027 sonuna daha yakın bir tarih olduğu kaydedildi.

REZERVLER YENİDEN 30 MİLYAR DOLAR CİVARINA YÜKSELDİ

Banka, yerel davranışların destekleyici kalması ve dolarizasyonun sınırlı seyretmesi halinde, döviz politikasının bozulmadan devam etmesini ve kontrollü, kademeli bir nominal değer kaybını temel senaryo olarak koruduğunu aktardı.

Raporda döviz rezervlerine ilişkin ise şu verilere yer verildi:

Geçen hafta yaşanan güçlü yurt dışı girişleri döviz rezervlerine olumlu yansıdı.

Swap hariç net rezervler yeniden 30 milyar dolar civarına yükseldi.

Mevsimsel olarak daha iyi olan cari denge dinamiklerinin, kısa vadede Türk lirasını desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

SIRADAKİ KRİTİK VİRAJ HAZİRAN ENFLASYONU OLACAK

JPMorgan, Türkiye piyasaları için bir sonraki en önemli başlığın gelecek hafta açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verisi olacağını belirtti.

Raporda, özellikle küresel ölçekte güçlü bir dolar zemini mevcutken, yurt içinde gelebilecek yüksek bir enflasyon verisinin, TL'de enflasyonun altında kalması şartıyla bir miktar daha hızlı nominal değer kaybını haklı çıkarabileceği ifade edildi. Banka, bu olası hızlanmanın temel amacının TL’deki reel getiri çıpasını korumak ve yerli yatırımcıda yeniden bir dolarizasyon baskısı oluşmasının önüne geçmek olduğunu vurguladı.