Dev banka 642 dolarlık yemek siparişi için çalışanı işten çıkardı: Şimdi 4,25 milyon dolar ödeyecek!

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük finans ve yatırım bankacılığı devlerinden JPMorgan Chase, kaybettiği dava ile adeta pire için yorgan yaktı.

Bankanın, 642,50 dolarlık bir şarküteri siparişini suistimal gerekçesiyle öne sürerek işine son verdiği deneyimli broker Brent Ryan Bodner, "haksız fesih" iddiasıyla başlattığı hukuk savaşını kazandı.

ABD finans sektörünün en yüksek öz denetim ve tahkim kuruluşu olan FINRA (Finans Sektörü Düzenleme Kurulu), JPMorgan'ın haksız olduğuna hükmederek bankanın eski çalışanına milyonlarca dolar ödemesine karar verdi.

"SUPER BOWL PARTİSİ DEĞİL, RESMİ İŞ TOPLANTISIYDI"

Wall Street koridorlarında geniş yankı uyandıran davanın temelinde, Şubat 2024’te Brent Ryan Bodner’ın şahsi evinde düzenlenen bir organizasyon yer aldı. Bodner, mevcut bir müşterisi ve potansiyel yatırımcılarla gerçekleştireceği ev toplantısı için 642,50 dolar tutarında bir yemek/şarküteri tabağı sipariş etti ve bu harcamayı şirket kartından geçti.

Bodner’ın savunmasını üstlenen avukat Marc Seldin Rosen, JPMorgan yönetiminin bu resmi etkinliği kötü niyetli bir yaklaşımla, Amerikan futbolu finali olan "Super Bowl partisi" gibi göstermeye çalıştığını aktardı. Savunmada, siparişin zaten doğrudan Bodner’ın ev adresine istendiği ve fatura belgelerinde gizli saklı hiçbir unsurun bulunmadığı, organizasyon için bankadan önceden resmi onay alındığı ispatlandı.

"MÜŞTERİ PORTFÖYÜNE ÇÖKMEK İÇİN BAHANE ÜRETTİLER"

Hukuki süreçte bankanın iddialarını çürüten avukat Rosen, broker Bodner’ın asistanının harcama girişleri sırasında sadece basit bir teknik kodlama hatası yaptığını, harcanan 642 dolarlık tutarın zaten bankanın kurumsal etkinlik limitlerinin çok altında kaldığını vurguladı. Avukat Rosen ayrıca çok ciddi bir iddiayı da tahkim heyetine sundu.

İddiaya göre, JPMorgan üst yönetimi henüz şirket içi idari soruşturma tamamlanmadan ve karar kesinleşmeden günler önce, Bodner’ın yıllardır yönettiği devasa müşteri portföyünü diğer çalışanlar arasında paylaştırmaya başlamıştı.

Bu durum, bankanın deneyimli brokerı işten çıkarmak için faturayı sadece bir "bahane" olarak kullandığı şeklinde yorumlandı.

REKOR TAZMİNATIN YANINDA SİCİLİ DE TEMİZLENDİ

FINRA tahkim heyeti, tarafların şahitlerini ve belgelerini inceledikten sonra JPMorgan Chase'i ağır bir tazminata mahkum etti. Karara göre JPMorgan;

Eski çalışanına haksız fesih ve itibar kaybı gerekçesiyle tam 4,25 milyon dolar nakdi tazminat ödeyecek.

Banka bu devasa tutarı, gecikilen her dönem için yıllık yüzde 10 faizle birlikte hesaplayarak teslim etmek zorunda kalacak.

Finans dünyasında çalışanların geleceğini belirleyen sicil kayıtları (U5 formu) noktasında da tarihi bir karara imza atıldı. Heyet, Bodner’ın işten çıkarılmasına ilişkin banka tarafından düşülen tüm olumsuz şerhlerin silinmesine ve ayrılık nedeninin resmi kayıtlarda “gönüllü ayrılık” olarak düzeltilmesine hükmetti.

JPMORGAN KARARA İTİRAZ ETTİ

Milyonlarca dolarlık ceza karşısında şoka uğrayan JPMorgan Chase cephesi, tahkim sonucundan büyük bir memnuniyetsizlik duyduklarını ifade ederek karara resmi olarak itiraz ettiklerini açıkladı.

Bir dönem JPMorgan’ın en çok kazandıran brokerları arasında yer alan Brent Ryan Bodner’ın, yaşanan bu kriz sürecinin ardından rakip finans devi Wells Fargo bünyesine geçiş yaptığı ve kariyerine orada üst düzey yönetici olarak devam ettiği öğrenildi.