Depoyu dolduracaklar dikkat: Bu haberi okumadan istasyona gitmeyin

Ortadoğu'da 28 Şubat başlayan savaş küresel piyasaları aylardır sarsarken anlaşma haberi nefes aldırdı.

Barış haberi petrol fiyatlarını sert bir şekilde aşağı çekerken, gözler savaş dönemi coşan akaryakıt fiyatlarında indirime çevrildi.

İNDİRİM YOLDA

Gazeteci Olcay Aydilek bu gece motorine gelecek 1 lira 22 kuruşluk indirimin ardından yeni bir indirim haberi daha duyurdu.

Aydilek şunları kaydetti:

"Motorine, bu gece yarısı beklenen 1 TL 22 kuruşun ardından ikinci indirim göründü. Anlık verilere göre çarşamba gününden geçerli 2 TL. ÖTV kesintisi sonrası pompaya 50 kuruş yansıyabilir. Benzin, henüz indirim platosuna girmedi."

Öte yandan İran ile ABD arasında henüz anlaşma imzalanmadı ancak karşılıklı açıklamalar ve anlaşmanın imzalanacağı tarihin belli olması, artık barış sağlandığı şeklinde değerlendiriliyor.