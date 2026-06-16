Danone dava açtı: Fenerbahçe'nin sponsoru proteini abarttı mı?

Küresel hızlı tüketim gıdaları pazarında dev markalar arasında hukuki bir savaş patlak verdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli yoğurt üreticisi Dannon'ın ana ortaklığı, pazartesi günü en büyük ticari rakibi konumundaki Chobani firmasına karşı resmi bir dava açtı.

Şirket, rakibini daha yüksek protein muhteviyatına sahip olduğunu iddia ettiği yeni bir yoğurt serisi üzerinden tüketicileri yanıltıcı beyanlarda bulunmakla itham etti.

Manhattan federal mahkemesi nezdinde açılan yasal davanın içeriğinde Danone, Chobani firmasının, ultra yüksek proteinli yoğurt segmentinde Danone holdinge ait Oikos Pro adlı ürüne doğrudan bir rakip olarak konumlandırmak istediği "Chobani 20G Protein" isimli ürünün çoklu porsiyon ambalajlarındaki etiketlerde protein oranlarını abartarak yansıttığını öne sürdü.

CHOBANI GERÇEĞİ GİZLEMEKLE SUÇLANIYOR

Danone tarafından mahkemeye sunulan dava şikayet dilekçesinde, "Sağlık hizmeti sağlayıcılarının ve federal hükümetin, halkı sağlıklarını korumak için daha yüksek protein konsantrasyonu sunan gıdaları seçmeye yönlendirdiğini Chobani bilirken, bu davranış özellikle sinsi bir nitelik taşıyor," ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin Chobani şirketini ve bu firmayı Danone tarafından açılan diğer yanıltıcı reklam davalarında da temsil eden avukat heyeti, basın yayın organlarının yorum ve açıklama taleplerine anlık olarak bir yanıt vermedi.

Oikos Pro isimli ürün, gıda endüstrisinde standart bir porsiyon ölçüsü olarak kabul gören 5,3 onsluk ambalaj birimi başına tam 20 gram saf protein içermektedir. Davacı Danone, söz konusu protein yoğunluğuna sahip süt ürünleri formüle etmenin üretim süreçleri açısından oldukça "zor ve maliyetli" bir işlem olduğunu, Chobani firmasının ise gerçek yoğurt özü miktarını artırmak yerine sadece yoğurt kaplarındaki porsiyon boyutlarını yapay biçimde şişirme yolunu seçtiğini iddia etti.

Mahkeme dosyasında yer alan şikayet iddialarına göre, eğer davalı şirket ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yürürlüğe konulan porsiyon boyutu yasal kurallarına tam uyum sağlasaydı, Chobani porsiyon birimleri aslında 18 gramdan daha az protein ihtiva edecekti.

Danone yönetimi, bu yapısal hile nedeniyle "Chobani 20G Protein" adlı ürünün, porsiyon başına 15 ila 18 gram aralığında protein içeren ve pazarda daha düşük fiyat segmentinde satılan "Oikos Triple Zero" markasıyla eş değer nitelikte olduğunu savundu. Sunulan yasal dilekçede, "Tüketiciler gerçeği bilseydi, Chobani ürününü seçmek yerine, ya gerçek bir ultra yüksek protein seçeneği için Oikos Pro'yu ya da daha iyi bir fiyat için Oikos Triple Zero'yu seçerlerdi," tespiti yapıldı.

DÖRDÜNCÜ DAVA

Hukuki süreçte Danone, miktar boyutu henüz tam olarak netleştirilmemiş nakdi tazminat ödenmesini ve hileli olduğu iddia edilen ürün etiketlerinin zorunlu olarak değiştirilmesini talep ediyor.

İkame edilen bu son dava, Yunan tarzı süzme yoğurt kategorisinde küresel pazarın en büyük iki satıcısı olan Danone ve Chobani şirketleri arasında 2016 takvim yılından bu yana yargıya taşınan en az dördüncü büyük yasal ihtilaf olma özelliğini taşıyor.

Diğer taraftan Chobani firması da Manhattan bölgesindeki bir federal hakimden, Danone'un kendilerine yönelik açtığı bir soğuk kahve (cold brew) ürün serisinin ambalaj tasarımını ve "Bright & Mellow" ticari sloganını birebir kopyaladığını iddia eden bağımsız bir başka davasını usulden reddetmesini talep etti.

Ticari Şirket Merkezleri: Davalı Chobani holdingin yönetim merkezi New York eyaletinde konuşlu bulunuyor. Davacı Danone şirketinin genel merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te yer alırken, ABD sınırları içindeki operasyonlarını yürüten yan kuruluşu ise White Plains, New York bölgesinde faaliyet gösteriyor.