Damacana suya zam geliyor

Yüksek enflasyon, artan akaryakıt fiyatları, nakliye ve işçilik maliyetleri ambalajlı su sektörünü de vurdu. Yılbaşından bu yana fiyat artışlar artarken yeni zam haberi geldi. Sektör temsilcileri maliyet artışlarını gerekçe göstererek fiyatların daha da yukarı tırmanacağını bildirirken, halihazırda bazı markalarda 210 TL'ye ulaşan 19 litrelik damacana su fiyatları dar gelirli hanehalkının bütçesini iyice sarsmaya başladı.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 34 ZAMLANDI

ambalajlı su fiyatlarında yılbaşından bu yana yaşanan kümülatif artış ortalama 60 TL'yi bulurken, net artış oranı yüzde 34 seviyesine kadar çıktı.

Özellikle İstanbul dışındaki kaynaklardan tırlarla getirilen 19 litrelik damacana suların fiyatı ocak ayındaki 180 TL seviyesinden mayıs ayında 210 TL'ye fırladı. İstanbul'un yerel memba sularında ise ocakta 110 TL olan fiyatlar mayıs ayı itibarıyla 130 TL'ye yükseldi.

Bu tablo karşısında, ayda ortalama 8 damacana tüketen 4 kişilik bir hanenin sadece içme suyuna ayırması gereken aylık bütçe bin 680 TL'ye ulaşarak mutfağın en büyük gider kalemlerinden biri haline geldi.

Öte yandan ev dışı tüketimde sıkça kullanılan 5 litrelik pet şişe suların fiyatı da şubat ayındaki 26 TL seviyesinden kısa sürede 36 TL'ye tırmandı.

FABRİKA ÇIKIŞI 45 TL, EVDEKİ FİYATI 210 TL!

Haberde öne çıkan en çarpıcı detaylardan biri de damacana suyun fabrika çıkış fiyatı ile vatandaşın evine ulaşan nihai satış fiyatı arasındaki devasa uçurum oldu.

Kaynağında, yani fabrikada dolumu yapılan 19 litrelik bir damacana suyun çıkış maliyeti ortalama 45 ila 55 TL arasında değişirken, bu su lojistik, bayi karı ve işletme giderleri eklenerek tüketiciye ulaşana kadar en az 175 TL birden pahalanıyor. Sektör kaynakları, bazı lüks markaların internet üzerinden verilen adrese teslim siparişlerinde damacana fiyatlarının 660 TL'ye kadar tırmanabildiğine dikkat çekiyor. Artan bu fahiş fiyatlar nedeniyle vatandaşların ambalajlı su tüketimini azaltarak ev tipi arıtma cihazlarına veya musluk suyuna yöneldiği gözleniyor.

HAZİRAN AYINDA 30 TL DAHA EKLEME YAPILACAK

Mutfaktaki bu faturayı daha da ağırlaştıracak resmi açıklama ise esnaf odasından geldi. Nefes Gazetesi'nden Şehriban Kıraç'a konuşan İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, haziran ayı içinde damacana suya hane başına ortalama 30 TL daha yeni bir zam beklediklerini resmen duyurdu.

Akkaya, akaryakıt fiyatlarındaki önlenemeyen yükselişin nakliye maliyetlerini doğrudan katladığını, bunun üzerine dükkan kiraları, işçilik ücretleri ve depolarda kullanılan elektrik maliyetlerinin de eklenmesiyle esnafın ve şirketlerin bu zamları fiyata yansıtmaktan başka çaresi kalmadığını belirtti. Haziranda gelmesi beklenen 30 TL'lik bu yeni artışla birlikte, mayıs ayında bin 680 TL olan 4 kişilik bir ailenin ortalama aylık su gideri de doğrudan bin 900 TL sınırını aşmış olacak.