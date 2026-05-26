Daha bu yılın ücretlerine alışmadan zam haberi geldi: Araç muayenesinde konuşulan rakamlar

Araç sahiplerinin periyodik olarak yaptırmak zorunda olduğu muayene ve egzoz emisyon ölçüm bedelleri, ekonomik yükü her geçen gün artırıyor. Muayene istasyonlarındaki yüksek ücretler ve yasalara aykırı olduğu iddia edilen kart komisyonu uygulamaları tartışılmaya devam ederken, 1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat artışları şimdiden konuşulmaya başlandı.

DAHA BU YILIN ÜCRETLERİNE ALIŞMADAN ZAM HABERİ GELDİ

Mevcut muayene ücretleri; çiftçinin traktörü için 1.657 TL, otomobiller için 3 bin 288 TL, kamyon ve otobüsler için ise 4 bin 446 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamlara 460 TL’lik egzoz emisyon ücreti de eklendiğinde, bir otomobilin toplam muayene maliyeti 4 bin lira sınırına dayanmış durumda.

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre; araç sahiplerini bekleyen asıl haber 2027 yılına yönelik oldu.

1 Ocak 2027'den itibaren muayene ücretlerine 700 ile 900 lira arasında, egzoz emisyon bedeline ise 95 liralık bir ek zam gelmesi bekleniyor.

ARAÇ MUAYENESİNDE KONUŞULAN RAKAMLAR

Yüksek ücretlerin yanı sıra istasyonlarda uygulanan ödeme yöntemleri de siyasetin gündeminde. CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Meclis’te yaptığı açıklamada, kredi kartıyla yapılan ödemelerden ek komisyon alınmasını sert bir dille eleştirdi.

Meriç, "Vatandaşa adeta 'Cebinde nakit taşıyacaksın yoksa seni cezalandırırım' deniliyor. Bu istasyonlar vatandaşın ve esnafın cebini sömüren birer rızık düşmanına dönüştü. Maliye Bakanlığı'nın yasaklarına rağmen uygulanan bu kart komisyonu zulmüne neden göz yumuluyor?" ifadelerini kullandı.

Meriç, muayene işlemlerinin sadece 10 dakika sürdüğünü belirterek, bu sürenin maliyetiyle alınan ücret arasındaki dengesizliğe dikkat çekti.

Muayene hizmetinde tekel konumunda bulunan TÜVTÜRK ise eleştirilere karşı kendini savundu. Şirket, kredi kartı işlemlerinde yansıyan ek tutarın kendileriyle değil, hizmet sağlayıcı firmanın belirlediği "hizmet bedeli" ile ilgili olduğunu ve bu durumun yasal çerçeve içerisinde kaldığını iddia etti.

Araç sahipleri mevcut fiyatlara alışmaya çalışırken, 2027 için telaffuz edilen rakamlar endişeyi artırdı.