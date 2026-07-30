Çok zorladı ama yine olmadı! Ekonomiye güven yok

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan rakamlara göre, haziran ayında 98,9 seviyesinde olan ekonomik güven endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 oranında artış göstererek 99,8 puana ulaştı.

Gerçekleşen bu matematiksel yükselişe rağmen endeks, ekonomik görünüm açısından kritik bir gösterge sayılan 100 puan eşiğine yaklaşsa da bu sınırı geçmeyi başaramadı.

TÜKETİCİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ARTIŞ

Temmuz ayı verilerinde, tüketici güven endeksinin aylık bazda yüzde 2,2 oranında yukarı yönlü hareket ederek 89,8 puana çıktığı kaydedildi. Söz konusu tüketici güven endeksindeki artış, haziran ayında yüzde 2,5 olarak gerçekleşmişti.

Bununla birlikte diğer alt endekslerde de değişimler yaşandı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4'lük bir ivmeyle 112 puan seviyesine yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,6 oranında artarak 83,5 puan olarak hesaplandı.

REEL KESİM VE PERAKENDE TİCARETTE DÜŞÜŞ

Ekonomik güveni oluşturan diğer temel kalemlerde ise gerileme eğilimi izlendi. Raporun detaylarına göre temmuz ayında reel kesim güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalış kaydederek 101,2 puana indi. Aynı dönemde perakende ticaret sektörü güven endeksinde de yüzde 1,6 oranında bir düşüş yaşandı ve endeks 111 puan seviyesine geriledi.