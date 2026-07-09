Çocukların birikimi 100 milyarı geçti

Bireylerin emeklilik dönemlerinde gelir kaybı yaşamamasını sağlamak ve yurt içindeki uzun vadeli tasarrufları artırmak amacıyla 27 Ekim 2003 tarihinde hayata geçirilen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 23. yılına yaklaşıyor. Açıklanan son raporlar, sistemdeki katılımcı ve fon sayılarındaki güncel durumu ortaya koydu.

TOPLAM BÜYÜKLÜK 2,4 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) istatistiklerinden elde edilen verilere göre, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) devlet katkısı ve katılımcı fonlarının toplam hacmi, yılın ilk yarısı itibarıyla 2 trilyon 401 milyar 481,7 milyon liraya ulaştı.

Her iki sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 18 milyon 52 bin 474 kişi olarak kaydedildi.

Sadece BES özelinde bakıldığında, 2026 yılının ilk altı ayında katılımcı sayısı 10 milyon 304 bin 546 olarak gerçekleşirken; bu kişilere ait fonlar ile devlet katkısı fonlarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 248 milyar 252,7 milyon lira oldu. Bugüne kadar BES havuzundan emekliliğe hak kazanan kişi sayısının ise 487 bin 118 olduğu açıklandı.

Çalışanların maaşlarından yapılan kesintilerle oluşturulan OKS cephesinde ise çalışan fonu ve devlet katkısı toplamı 153 milyar 229 milyon lira seviyesine ulaştı. Aynı dönem içerisinde OKS kapsamındaki toplam iştirakçi sayısı 7 milyon 747 bin 928 kişi olarak belirlendi.

6 AYDA YÜZDE 11'LİK ARTIŞ

Sistemde biriken 2 trilyon 401 milyar 481,7 milyon liralık toplam hacmin 2 trilyon 116 milyar 113 milyon lirasını doğrudan katılımcı fonları, geriye kalan 285 milyar 368,7 milyon liralık kısmını ise devlet katkısı oluşturdu.

Hatırlanacağı üzere 2025 yılı; BES, OKS ve devlet katkılarının tamamı hesaplandığında 2 trilyon 163 milyar 164,7 milyon liralık fon büyüklüğü ve 17 milyon 935 bin 495 katılımcı ile kapatılmıştı. 2025 yıl sonundan 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçen 6 aylık süreçte fon büyüklüğünde 238 milyar 317 milyon liralık hacim artışı yaşanarak yüzde 11'lik bir büyüme kaydedildi. Aynı altı aylık periyotta sisteme dahil olan yeni katılımcı sayısı 116 bin 979 kişi olurken, katılımcı sayısındaki artış oranı yüzde 0,7'de kaldı.

ÇOCUKLARIN FONUNDA 100 MİLYAR LİRA BİRİKTİ

Türkiye'de 18 yaş altındaki çocukların gönüllü olarak sisteme dahil edilebilmesi amacıyla Haziran 2021'de başlatılan uygulama da verilere yansıdı. Yılın ilk yarısı geride kalırken, 18 yaş altı gruptaki fon büyüklüğü toplamda 100 milyar 713,9 milyon liraya ulaştı. Bu rakamın 80 milyar 611,5 milyon lirasını katılımcı birikimleri sağlarken, 20 milyar 102,4 milyon lirasını devlet katkısı oluşturdu.

Sistemde şu an itibarıyla 1 milyon 718 bin 943 çocuk bulunuyor. Sözleşmelerin yürürlüğe giriş tarihlerine bakıldığında en yoğun katılım, 170 bin 105 kişi ile "sıfır yaş" grubunda gerçekleşti. 31 Aralık 2025 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki dönemde, 18 yaş altı sisteme 77 bin 961 yeni çocuk dahil olurken; fon büyüklüğü devlet katkısıyla birlikte 15 milyar 730,5 milyon lira artış gösterdi.