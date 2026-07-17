Çip krizi piyasaları vurdu: New York'ta sert düşüş

New York borsasında çip hisselerindeki satış dalgasının ağırlığıyla negatif bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,20 düşüşle 52.552,97 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,51 azalışla 7.533,77 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,47 kayıpla 25.881,95 puana geriledi.

PERAKENDE SATIŞ VE İŞSİZLİK VERİLERİ

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların odağındaydı. Haziran ayında perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,2 artış göstererek beklentilere paralel bir performans sergiledi. Ancak benzin fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt istasyonlarının satış gelirlerini baskılaması nedeniyle artış sınırlı kaldı. Öte yandan, 11 Temmuz ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 208 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

FED YETKİLİLERİNDEN ENFLASYON VURGUSU

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edildi. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gerilememesi durumunda, bu seviyeye ulaşmasına yardımcı olmak için en azından bir miktar politika sıkılaşmasına ihtiyaç duyulacağını belirtti. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise temel endişesinin enflasyon olduğunu vurgulayarak, enflasyonun halen çok yüksek seviyelerde ve uzun süredir hedefin üzerinde seyrettiğini ifade etti. Schmid, "Bu nedenle para politikasının doğru yönünü belirlerken odağım enflasyon olmaya devam ediyor" dedi.

ÇİP HİSSELERİNDE SATIŞ DALGASI

Şirket bilançoları da yatırımcıların odağında yer aldı. Yarı iletken üreticisi TSMC'nin ikinci çeyrek karının yüzde 77,4 artarak beklentileri aşmasına karşın, sermaye harcamalarına yönelik tahminini yükseltmesi hisselerinde yüzde 2,3 düşüşe neden oldu. Diğer çip üreticilerinde de satış baskısı görüldü: Intel yüzde 5,8, Micron Technology yüzde 5,7, Arm Holdings yüzde 5,4, Advanced Micro Devices (AMD) yüzde 5,3 ve Broadcom yüzde 5 değer kaybetti.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

United Airlines'ın hisseleri, ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen petrol fiyatlarındaki yükselişin bu yıl yakıt maliyetini yaklaşık 6 milyar dolar artıracağı öngörüsüyle yüzde 1,8 geriledi. GE Aerospace hisseleri, güçlü finansal sonuçlar ve kar tahminini yükseltmesine karşın yüzde 3,5 düştü. Alphabet'in hisseleri, en güçlü yapay zeka modeli Gemini 3.5 Pro'nun piyasaya sürülmesinin ertelendiği haberleriyle yüzde 4,4 kaybetti. UnitedHealth ise bu yıla ilişkin kar tahminini yukarı yönlü revize etmesinin ardından yüzde 1,2 yükseliş kaydetti.

(AA)