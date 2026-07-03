Çinliler yalnızlığa 17 bin dolarlık çare buldu

İnsanlarla doğrudan etkileşim kurmak için tasarlanmış hiper-gerçekçi insansı robotlar artık hayatımızın bir parçası olmaya hazır. Çinli robotik devi UBTech, "Walker S" ve insansı robot teknolojilerindeki birikimini yansıtan yeni Uworlad U1 serisi tam boyutlu robotlarının satışına başladı. Evlerde "arkadaş robot" olarak konumlandırılan bu makineler, sadece ev işi yapmakla kalmayıp insan benzeri gelişmiş sosyal yeteneklere de sahip.

FİYAT LİSTESİ: MODELDEN MODELE DEĞİŞİYOR

Seri, farklı bütçe ve beklentilere hitap eden üç farklı versiyondan oluşuyor:

U1 Lite (Temel Model): Yaklaşık 17.650 Dolar

U1 Pro (Orta Model): Yaklaşık 25.000 Dolar

U1 Ultra (Amiral Gemisi): Kadın versiyonu yaklaşık 129.600 Dolar, erkek versiyonu ise yaklaşık 145.800 Dolar.

İNSAN BOYUTLARINDA VE İNANILMAZ ESNEKLİKTE

Uworlad U1 robotları, tamamen insan anatomisi göz önünde bulundurularak tasarlandı:

Erkek Versiyonu: 183 cm boyunda ve 42 kg ağırlığında.

Kadın Versiyonu: 168 cm boyunda ve 35,2 kg ağırlığında.

Robotların vücudunda tam 88 hareketli eklem bulunuyor. Bu sayede insan hareketlerini çok doğal bir şekilde taklit edebiliyorlar. Ayrıca kafanın çok daha gerçekçi ve insansı bir şekilde bükülebilmesi için çift biyomimetik boyun yapısı kullanılmış.

DUYGULARI ANLIYOR VE ANINDA TEPKİ VERİYOR

Üretici firmanın paylaştığı bilgilere göre U1 serisi; normal bir konuşmayı rahatça sürdürebiliyor, karşısındaki kullanıcının bakışlarını algılayabiliyor ve 20'den fazla farklı duyguyu yüz mimikleriyle ifade edebiliyor.

Robotun tepki süresi sadece 500 milisaniye (yarım saniye) iken, konuşurken gerçekleşen dudak senkronizasyon gecikmesi ise neredeyse fark edilemeyecek kadar az: Sadece 20 milisaniye.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE GİZLİLİK

Batarya ve Bağlantı: Robotlar, tek şarjla 2 ila 4 saat arasında kullanım ömrü sunan bir bataryayla çalışıyor ve Wi-Fi bağlantısını destekliyor.

Hizmet Amacı: Robotun yaratıcıları, U1'in temizlik yapmak veya yemek pişirmek gibi fiziksel ev işleri için tasarlanmadığını vurguluyor. Asıl amaç; insanlarla iletişim kurmak, yalnız yaşayanlara arkadaşlık etmek ve duygusal bir bağ kurmaktır.

Yapay Zeka Altyapısı: Robotun yazılım platformu, Huawei Ascend teknolojileri kullanılarak eğitilmiş özel bir duygusal zeka modeli ve dil modeline dayanıyor.

Maksimum Gizlilik: Kullanıcıların kişisel gizliliğini korumak amacıyla, robotla yapılan tüm etkileşim ve konuşma verileri bulut servislerine gönderilmiyor. Tüm veriler şifrelenmiş bir biçimde, tamamen yerel olarak cihazın hafızasında saklanıyor.

SATIŞLAR PATLADI: HEDEFLERİN ÇOK ÖTESİNDE

Ön satışları 2 Haziran'da başlayan robotların ilk teslimatları Eylül ayının ortasında yapılacak.

UBTech'in kurucusu ve CEO'su Zhou Jian'ın yaptığı açıklamaya göre, U1 serisi için verilen sipariş sayısı şimdiden 11.000 adedi aşmış durumda. Şirketin 2025 yılının tamamında yalnızca 1.079 adet tam boyutlu insansı robot satabildiği göz önüne alınırsa bu yeni serinin çok büyük bir ticari başarı yakaladığı net bir şekilde görülüyor.