Çinliler başardı Guinness onayladı! İşte dünyanın en az yakan hibrit motoru!

Çinli üreticiler genellikle doğrulanması zor veriler sunarlar ancak son olay, katı kriterlere sahip Guinness Rekorlar Kitabı'ndan onay gerektirdiği için ilginçtir

. Yeni Geely Emgrand i-HEV sedan, 100 km'de 2,22 litre yakıt tüketimiyle dünya rekoru kırdı ve şimdi Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuruda bulunuyor. Çin'in Hainan eyaletindeki bir otoyolda yapılan kapsamlı bir test sırasında, aracın rekor düzeyde düşük yakıt tüketimi gösterdiği iddia ediliyor.

Düşük yakıt tüketiminin en önemli nedenlerinden biri, aracın uzun süre elektrikle çalışabilme yeteneğidir. Şehir içinde, araç zamanın %80'inde batarya paketinden gelen elektrikle çalışır.

İçten yanmalı motor, yalnızca hız 66 km/saate ulaştığında veya batarya boşaldığında devreye girer. Bu, benzinli motorun yalnızca optimum koşullar altında çalışmasını sağlar. Rekor kıran sistemin kalbinde, çift elektrik motorlu gelişmiş bir 11'i 1 arada ünite yer almaktadır. Sistem, toplam 230 kW, yani 313 beygir gücü üretir.