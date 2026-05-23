Çin, geleneksel Batı markalarının hegemonyasına meydan okumak amacıyla otomotiv sektörüne dinamik bir şekilde girmiş, hem elektrikli mobiliteye büyük yatırımlar yapmış hem de Çin sınırları dışında yeni üretim birimleri kurmayı hedeflemiştir.

BÜYÜK ÇİN YATIRIMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Bu bağlamda, birçok Çinli şirket, tesis satın alarak veya tamamen yeni fabrikalar kurarak Avrupa'da genişleme adımları atmış durumda.

Bu stratejide öncü rol oynayan markalar arasında , son yıllarda özellikle Avrupa pazarlarında güçlü bir varlık göstermeyi başaran MG de yer alıyor.

Son bilgilere göre, uzun süren istişareler ve perde arkası temasların ardından MG , İspanya'nın Ferrol şehrinde yeni bir fabrika inşaatı için resmi duyuruyu yapmaya çok yakın görünüyor.

Bölge seçimi kesin değildi çünkü şirket uzun zamandır fabrikayı Ferrol veya Vigo'da kurma olasılığını değerlendiriyordu.

Ancak son gelişmeler, özellikle Ferrol'ün merkezinin bulunduğu Galiçya bölgesinin başkanı Alfonso Rueda ve İspanya hükümetinin başkan yardımcısı Yolanda Diaz'ın da hazır bulunduğu SAIC Motor (MG'nin ana şirketi) genel merkezinde gerçekleşen temaslardan sonra , terazinin nihayet Ferrol lehine döndüğünü gösteriyor.

Mevcut verilere göre, fabrikanın 2030 yılına kadar hazır olması ve SKD (Yarı Demonte) yöntemiyle çalışması bekleniyor. Bu, araçların temel parçalarının Çin'de üretilip İspanya'ya gönderileceği ve araçların nihai montajının burada yapılacağı anlamına geliyor.

Ferrol, İspanya'da tarihi bir sahil kenti olup stratejik bir limana sahiptir ; bu da şehrin seçilmesinin ana nedenidir. Daha spesifik olarak, MG'nin bu bölgeyi tercih etmesinin nedeni, Vigo limanında diğer otomobil üreticilerinin varlığının, yeni üreticilerin limana erişimini ve limandan faydalanmasını önemli ölçüde sınırlamasıdır.

AVRUPA’NIN %40’LIK VERGİ DUVARI İŞE YARAMADI

MG'nin planı, Avrupa Birliği'nin Çin otomobillerine uyguladığı ve bazı durumlarda %40'a varan gümrük vergileriyle de doğrudan bağlantılı. Avrupa topraklarında bir fabrika kurmak, markanın ilgili maliyetleri önemli ölçüde azaltmasına ve Avrupa pazarında rekabetçi fiyatları korumasına olanak tanıyor.

Son olarak Avrupa sınırları içinde bir fabrika inşa etmenin şirketin 2024 yılından beri planlarında olduğunu, ancak bürokratik işlemlerin ve Avrupa yetkililerinden alınacak onayların projenin uygulanmasını önemli ölçüde geciktirdiğini belirtelim.

Aslında, bu fabrikanın inşası için Brüksel'in Avrupa dışında üretilen otomobillerin gümrükten geçirilmesi ve onaylanmasına ilişkin nihai mevzuatı oylaması gerekiyor.