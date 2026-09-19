Çin’den Tesla’ya "muhteşem" yanıt: Xpeng L03

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Xpeng’in İddiası ve Model Y’ye Doğrudan Rakip: L03

Xpeng, Volkswagen destekli otomobil üreticisinin Avrupa'da Elon Musk ile rekabet etme çabaları kapsamında, Çin'in yakında Tesla'nın en çok satan Model Y'sini geride bırakacak bir elektrikli araç üreteceğini söyledi. Xpeng'in kurucu ortağı He Xiaopeng, Münih'teki bir araç lansman etkinliğinde, "Bence Model Y'yi geride bırakmaya çok yakınız" diyerek rakip bir modelin işaretini verdi.

Geçtiğimiz günlerde en uygun fiyatlı elektrikli SUV modeli L03’ü tanıtan Xpeng, 35.600 eurodan başlayan fiyatıyla Çin ve Avrupa'da eş zamanlı piyasaya sunulan bu araçla, 39.990 eurodan başlayan Tesla Model Y'ye doğrudan rakip oldu. Çinli danışmanlık şirketi AutoXing'in kurucusu Lei Xing ise L03'ün satış potansiyeline dikkat çekerek, Model Y'nin en güçlü rakiplerinden biri olacağını belirtti.