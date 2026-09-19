Çin’den Tesla’ya "muhteşem" yanıt: Xpeng L03
Elon Musk’ın küresel lideri Model Y, tahtını Çinli rakibine mi kaptırıyor? Xpeng, Avrupa pazarına 35.600 euroluk yeni SUV modeli L03 ile iddialı bir giriş yaparak Tesla’ya gözdağı verdi.
Tesla Model Y’nin Küresel Hakimiyeti ve Çin Pazarı
Elon Musk'ın SUV modeli, dünyanın birçok yerinde en çok satan elektrikli araç olmaya devam ederken, Çin'de de en popüler ikinci elektrikli araç konumunda. Tesla; BYD ve diğer Çinli elektrikli araç üreticilerinden yoğun baskı gördü, ancak piyasaya sürülmesinin üzerinden altı yıl geçmesine rağmen Model Y, dünyanın birçok yerinde en çok satan elektrikli araç olma unvanını koruyor.
Xpeng’in İddiası ve Model Y’ye Doğrudan Rakip: L03
Xpeng, Volkswagen destekli otomobil üreticisinin Avrupa'da Elon Musk ile rekabet etme çabaları kapsamında, Çin'in yakında Tesla'nın en çok satan Model Y'sini geride bırakacak bir elektrikli araç üreteceğini söyledi. Xpeng'in kurucu ortağı He Xiaopeng, Münih'teki bir araç lansman etkinliğinde, "Bence Model Y'yi geride bırakmaya çok yakınız" diyerek rakip bir modelin işaretini verdi.
Geçtiğimiz günlerde en uygun fiyatlı elektrikli SUV modeli L03’ü tanıtan Xpeng, 35.600 eurodan başlayan fiyatıyla Çin ve Avrupa'da eş zamanlı piyasaya sunulan bu araçla, 39.990 eurodan başlayan Tesla Model Y'ye doğrudan rakip oldu. Çinli danışmanlık şirketi AutoXing'in kurucusu Lei Xing ise L03'ün satış potansiyeline dikkat çekerek, Model Y'nin en güçlü rakiplerinden biri olacağını belirtti.
Xpeng’in Teknoloji Odaklı Vizyonu ve Farklılaşma Stratejisi
Xpeng, Çin'in en teknoloji odaklı elektrikli araç girişimlerinden biri olup gelişmiş yazılımı ve otonom teknolojisiyle Avrupa'nın premium otomobil segmentinde BMW ve Mercedes-Benz gibi markalarla rekabet etme konusunda iddialı hedeflere sahip. Şirket; elektrikli araçlarının ve L03 gibi uzun menzilli modellerinin yanı sıra uçan arabalar ve gelecekte Avrupa'ya getirmeyi planladığı "daha insansı" robotlarla da diğer Çinli rakiplerinden ayrışmayı hedefliyor.
Avrupalı Premium Üreticilerin Çin Tehdidine Bakışı
Toyota ve Hyundai de dahil olmak üzere Avrupalı olmayan otomobil üreticileri, tarihsel olarak Alman markalarının hakim olduğu bölgenin premium segmentine girmekte zorlandılar. Ancak Geely'ye ait Volvo Cars'ın CEO'su Hakan Samuelsson, premium segmentin Çinli rakiplerden güvende olduğunu varsaymanın tehlikeli olacağını vurgulayarak, bu markaların üst düzey müşterileri etkileyecek teknik özelliklere sahip olduğunu belirtti. Samuelsson, Xpeng'i de BMW, Mercedes-Benz ve Audi ile aynı kategoride değerlendirdiklerini ifade etti.
Avrupa Üretim Planları ve Volkswagen Ortaklığı
Xpeng, Avrupa'daki konumunu güçlendirmek adına ikinci üretim tesisini güvence altına almak için Volkswagen (VW) ve diğer otomobil üreticileriyle görüşmelerini sürdürüyor. Şirket yetkilileri, VW'nin kendi geliştirdiği Turing yapay zeka çiplerinin Çin'deki yeni VW modellerinde de kullanıldığını belirterek akıllı sürüş yazılımını diğer otomobil üreticilerine de lisanslamayı hedefliyor.
Otonom Sürüş Savaşları: Tesla FSD vs. Xpeng VLA
Grup, düzenleyici onayının alınması koşuluyla, ikinci nesil Görsel-Dil-Eylem (VLA) yazılımını 2027'den itibaren Avrupa'da piyasaya sürmeyi planlıyor; bu yazılım doğrudan Tesla'nın Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemiyle rekabet edecek.
Tesla, Nisan ayında Hollanda'da ilk onayını aldıktan sonra Avrupa'da FSD onayını genişletmeyi hedeflerken, analistler FSD ile VLA arasında halen teknolojik bir uçurum olduğunu ifade ediyor. Çinli grubun yapay zeka başkanı Xianming Liu ise "Hangisinin daha iyi, hangisinin daha kötü olduğunu söylemek çok zor" diyerek otonom sürüş teknolojisinin geleceğine vurgu yapıyor.