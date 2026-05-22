Çin’den akılalmaz yapay zekâ implantı: Veri gizliliği ne olacak?

Son zamanlarda Çinli araştırmacılar, sinirsel implantları büyük dil modelleriyle birleştirerek beyin-bilgisayar ara yüzlerinin (BCI) gelişimini önemli ölçüde hızlandırdılar.

Bu sistemler, insan beynini elektrotlar aracılığıyla bir bilgisayara bağlar ve felçli veya nörodejeneratif hastalığı olan kişilerin teknolojiyi kontrol etmelerine, metin yazmalarına ve hatta düşünceleriyle "konuşmalarına" olanak tanır.

YAPAY ZEKÂ BEYNE GİRDİ: EN MAHREM VERİLERİMİZ TEHLİKEDE Mİ?

Yapay zekâ, beyin aktivitesini geleneksel sinyal işleme yöntemlerinden çok daha doğru bir şekilde çözümlemeye yardımcı oluyor.

Bu yarışta önde gelen firmalardan biri de Şangay merkezli NeuroXess şirketi. Ekim ayında, şirketin geliştirdiği implant, omurilik yaralanması olan 28 yaşındaki bir adam üzerinde test edildi: Hasta, sadece düşüncelerini kullanarak ekrandaki bir imleci hareket ettirerek ev aletlerini kontrol edebildi.

Sistemin elektrotları beyin korteksinin yüzeyine yerleştirilirken, verici ve pil göğüs bölgesine implante edilir.

Aynı zamanda şirket, Çince konuşmayı doğrudan beyin sinyallerinden çözmek için bir dil modeli geliştirdi. NeuroXess'in kurucu ortağı Tiger Tao'ya göre, sistem artık dakikada yaklaşık 300 karakter hızında Çince metin üretebiliyor; bu da konuşulan Mandarin dilinin ortalama hızından daha hızlı.

Bir çalışmada, bir sinir ağı, 35 yaşındaki bir epilepsi hastasının neredeyse gerçek zamanlı olarak kelime ve cümleler kurmasına yardımcı oldu.

Pekin, BCI'yı resmen stratejik teknolojik geliştirme alanlarından biri olarak ilan etti. Hükümet, 2027 yılına kadar önemli atılımlar gerçekleştirmeyi ve on yılın sonuna kadar sektörde birkaç dünya lideri yaratmayı hedefliyor.

Bu yılın Mart ayında Çin, dünyanın ilk ticari beyin implantını onayladı. Aynı zamanda hükümet ayrı etik yönergeler yayınladı: şirketlerin çalışma katılımcılarından yazılı onay almaları ve özel güvenlik kontrollerinden geçmeleri gerekiyor.

Ancak nöroteknolojinin hızlı gelişimi, gizlilik uzmanları arasında endişelere yol açtı. Beyin-bilgisayar arayüzleri, bir kişinin sağlığı hakkında son derece hassas veriler toplama potansiyeline sahip ve yapay zeka ile entegrasyonu bu riskleri daha da artırıyor.

Araştırmacılar, Çin'de kullanıcıların geleneksel olarak teknoloji şirketleriyle kişisel verilerini paylaşma konusunda daha rahat olduklarını ve bunun da bu tür sistemlerin öğrenilmesini ve geliştirilmesini hızlandırdığını belirtiyor.