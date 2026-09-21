Cinayetin işleneceğini herkes biliyordu ama kimse önlemedi diyerek borsada olanları tek tek anlattı

Aralarında 7 portföy yönetim şirketinin ve 131 fonun bulunduğu milyarlık krizde açıklanan tasfiye yöntemi küçük tasarruf sahiplerini yeni bir mağduriyet sarmalına iterken; aylarca önceden bilinen vurguna göz yuman otoriteler de tartışılıyor.

Ekonomist Kerim Rota kaleme aldığı yazısında, Türkiye sermaye piyasalarında 7 portföy yönetim şirketi ve 131 fonun tasfiyesine yol açan büyük çöküşü ele aldı. Ünlü Gabriel García Márquez’in Kırmızı Pazartesi romanındaki herkesin bildiği cinayet planına atıfta bulunan Rota, cinayetin maktul Santiago Nasar dışında kasabadaki herkes tarafından bilindiğini, belediye başkanı Albay Lázaro Aponte ile Rahip Amador’un haberdar olmalarına rağmen sorumluluk almadıklarını hatırlattı.

Fon krizinin de benzer şekilde bağıra bağıra geldiğine dikkat çeken Rota, romandan farklı olarak yetkililerin bu durumu çok önceden öğrendiklerini, hatta Hazine ve Maliye Bakanı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski başkanının cinayeti önleyeceklerini 10 ay önce duyurduklarını belirterek, yetkililerin göz göre göre gelen felaketi engellemediğini ve şimdi sadece cenazeleri kaldırma vaktinin geldiğini ifade etti.

Riske girenlerin kazanç kadar kayba da katlanması gerektiğini ancak meselenin basit bir fiyat riskinden ibaret olmadığını vurgulayan Kerim Rota, SPK’nın iki gün önceki açıklamasında 2025’in son çeyreğinde düşük fiili dolaşımlı hisselerde ekonomik gerçeklikle bağdaşmayan fiyat hareketlerini tespit ettiğini itiraf ettiğini aktardı. Albay Aponte'nin en azından saldırganların bıçaklarını aldığını, denetim makamlarının ise yalnızca izlemekle yetindiğini belirten Rota, sorun bilinmesine rağmen yapay fiyatlarla şişirilen bu fonların büyümesine neden izin verildiğini sordu. Başlangıçta hisse yoğun serbest fonlarda başlayan bu çarpıklığın zamanla para piyasası fonlarına kadar yayılarak tüm finansal sisteme sirayet eden bir denetim krizine dönüştüğünü kaydetti.

TASFİYENİN ADALETSİZLİĞİ VE İKİNCİ KAP ÇIKMAZI

Mevcut tasfiye yönteminin adaletsizliklere bir yenisini ekleyeceğini belirten Kerim Rota, tasfiye edilecek 131 fonun çoğunda yatırımcıların saklayıcı bankanın açıklayacağı fon değerinin karşılığını alacağını ancak "Ponzi" olarak nitelendirilen yapılarda tablonun çok ağır olduğunu söyledi. Buradaki en kritik problemin Tera Portföy'ün 131 fon içindeki en büyük yapı olan TLY fonunda yaşanacağını vurguladı.

Tasfiye mekanizmasını piyasa uzmanlarının aktardığı kap metaforuyla açıklayan Rota, birinci kabın çıkış talimatı vererek fondan alacaklı hâle gelmiş yatırımcıları, ikinci kabın ise fonda bekleyenleri temsil ettiğini belirtti. Portföydeki varlıklar satıldıkça musluktan akan gerçek nakdin ilk kaptaki alacaklara gideceğini, bunun da geride kalan ikinci kabın ekonomik değerini doğrudan eriteceğini kaydetti.

ŞİŞİRİLMİŞ HİSSELER DEĞER KAYBETTİKÇE...

Şişirilmiş hisseler değer kaybettikçe varlık havuzunun küçüldüğünü ancak geçmiş ödeme yükümlülüklerinin sabit kaldığını dile getiren Rota, bu durumun tüm finansal kaldıracı fonda bekleyenlerin sırtına yıktığını ve aynı fona para yatıran iki kişiden erken davrananın parasını kurtarırken diğerinin neredeyse her şeyini kaybedeceği bir sistem yarattığını bildirdi.

SPK’nın 28 Ağustos’ta fon rehberini düzenlediği veya kasadan yüklü nakit çıkışlarının başladığı dönemde durumu ilk fark edenlerin sistemi kurgulayanlar ve fon yöneticileri olduğuna işaret eden Rota, bu kişilerin kendileri, yakınları ve büyük müşterileri adına erken satış talimatı vermiş olma ihtimalini sorguladı.

Medyada haberlerin yer almasıyla şanslı bir kesimin parasını takastan kurtardığını, bazılarının emir vermesine rağmen tahsilat yapamadığını, 16 Eylül sabahı emir iletmek isteyenlerin sistemlerinin kilitlendiğini ve bir kısım küçük tasarruf sahibinin ise hiç emir iletemediğini anlattı. Mevcut sistemin içeriden bilgi alarak erkenden tuşa basanları ödüllendirdiğini, finansal okuryazarlığı sınırlı olduğu için ekran başında bekleyemeyen milyonları ise tümüyle çaresiz bıraktığını kaydetti.

BEYAZ SAÇLILARIN ÖNERİSİ VE ÖZEL DÜZENLEME İHTİYACI

Haydar Acun ve Tankut Taner Çelik gibi piyasa tecrübesi yüksek uzmanların da benzer görüşte olduğunu hatırlatan Kerim Rota, mevcut fon tasfiye mevzuatında adil bir paylaşım modeline izin veren bir kural bulunmadığının altını çizdi. Ancak Türkiye’de istenildiği takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi kararlarının dahi uygulanmadığı bir ortamda, siyasi iradenin arzu etmesi hâlinde bu krize özel bir yasal düzenleme yapabileceğini savundu.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU'NDAKİ BİLGİLER

Bu adil tasfiye rejiminin 131 fonun tamamında değil, geride kalanlara yüzde 80 ile 90 oranında ödeme yapabilecek fonlar dışarıda tutularak, tablonun felakete dönüştüğü birkaç fon için işletilebileceğini belirtti. Tera Portföy’ün TLY fonunu örnek gösteren Rota, fonun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) nitelikli yatırımcılara açılmadan önce 12 kişiyle kurulup olağanüstü bir getiri geçmişi yarattığını, ardından yüz binlerce tasarruf sahibinin sisteme çekildiğini hatırlattı.

Fon dışarıya kapalıyken kimlerin ne kadar para koyduğu, fahiş değer artışlarından kimlerin nemalandığı ve TEFAS’a açıldıktan sonra ilk yatırımcılardan kimlerin paralarını çekip gittiğinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarında mevcut olduğunu belirterek, asıl tartışılması gereken konunun sistemden erkenden kimlerin ne kadar büyük kazançlar kaçırdığı olduğunu ifade etti.

MADOFF VAKASI VE TLY FONUNDAKİ 524 KATLIK ARTIŞ

Dünya tarihinin en büyük Ponzi düzeni olan Bernie Madoff skandalındaki tasfiye sürecini örnek gösteren Kerim Rota, tasfiye görevlisi Irving Picard’ın hesap ekstrelerindeki fiktif ve hayali karları değil, sisteme fiilen giren ve çıkan parayı baz alan "Net Investment Method" yöntemini uyguladığını aktardı. Picard’ın geçmişte sistemden haksız kazançla çıkanlara karşı "clawback" davaları açarak Ocak 2026 itibarıyla 15,4 milyar dolar tahsilat sağladığını ve mağdurlara ödeme oranını yüzde 90’ın üzerine çıkardığını hatırlattı. Yüksek enflasyon yaşayan Türkiye'de de sisteme yatırılan ve çekilen paraların bugünkü satın alma gücüne endekslenerek benzer bir modelin kurulabileceğini belirtti.

TLY fonunun Mart 2021’de kurulup TEFAS’a açıldığı Temmuz 2025’e kadar tam 524 kat değer kazandığını vurgulayan Kerim Rota; ilk gün 1 milyon lira koyan bir tohum yatırımcının parasının 524 milyon liraya ulaştığını, aynı süreçte enflasyonun 6 kat arttığını ve aradaki reel getirinin 518 milyon lira olduğunu hesapladı. Bu kazancın hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, gerçek bir ekonomik değerden değil arkadan gelenlerin parasından kaynaklandığını dile getiren Rota; ödenen stopaj düşüldükten sonra kalan fahiş kazançların fon tazmin havuzuna geri aktarılması gerektiğini söyledi.

ŞİŞİRİLMİŞLİK NASIL GİDERİLECEK?

Ayrıca şişirilmiş fon değerleri üzerinden kesilen haksız portföy yönetim ücretlerinin fona iade edilmesini, sistemi kuranların mal varlıklarından yapılacak tahsilatların Hazineye gelir kaydedilmek yerine mağdur fon havuzuna eklenmesini önerdi. Şişirilmiş hisselerin piyasa dinamiklerine de değinen Rota, şu an 13,6 milyar dolar piyasa değerinde olan Destek Faktoring hisselerinin gerçek defter değeri olan 300 milyon dolara gerileyebilmesi için mevcut günlük fiyat marjlarıyla 37 iş günü gerektiğini aktararak, alıcı bulunabilmesi adına bu hisselerde farklı fiyat marjı veya özel işlem mekanizmalarının işletilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

1980’li yıllardaki banker tasfiye kurullarının sadece defterleri kapattığını, yüksek enflasyon sebebiyle yatırılan bir ev parasına karşılık alınan tazminatla televizyon dahi alınamadığını hatırlatan Rota; tasarruf bonoları, kooperatifler, batan bankalar ve konut edindirme yardımlarında olduğu gibi finansal sisteme güveni yok eden bu kısır döngünün kırılması ve sadece muhasebe defterlerinin değil, vicdanların rahatlatılması gerektiğini vurguladı.