Çin otomobilleri ikinci el duvarına çarptı

Çinli markalar, geleneksel otomotiv endüstrisine kıyasla daha hızlı bir tempoda yazılım ve donanım güncellemeleri ve yeni modeller piyasaya sürüyor... Yapılan araştırmalar, teknoloji odaklı hızlı model değişimleri ve tüketicideki güven eksikliği nedeniyle Çin menşeli araçların, rakiplerine kıyasla iki kat daha hızlı değer kaybettiğini ortaya koyuyor.

Çinli otomobil üreticileri son yıllarda Avrupa'yı adeta istila etti. AB'nin Çin elektrikli otomobillerine uyguladığı gümrük vergilerine rağmen, hızlı büyüme devam ediyor. Alman araç analiz grubu DAT'ın yaptığı bir çalışma, Çin elektrikli otomobillerinin ve şarj edilebilir hibritlerinin değerinin çoğu kişinin beklediğinden daha hızlı düştüğünü gösteriyor, diye bildiriyor Automotive News Europe . Nisan 2026'da, üç yıl sonraki ortalama ikinci el değeri, orijinal liste fiyatının %47'siydi. Bu, 2024 yılının başındaki %61'lik çok daha güçlü rakamla karşılaştırıldığında önemli bir düşüşü gösteriyor. Bu dramatik %14'lük kayıp, aynı dönemde ikinci el değerleri sadece %7 oranında düşen elektrikli otomobil pazarının geri kalanına kıyasla iki kat daha büyük.

İKİNCİ EL PAZARINDA ÇİNLİ VE AVRUPALI EV YARIŞI: FARK İKİ KATINA ÇIKTI

DAT'ın araç değerleme bölümü başkanı Martin Weiss, "Sadece iyi bir ürün piyasaya sürmek yeterli değil. Şirketler, kullanılmış araç alıcılarının gelecekte kendilerini güvende hissetmelerini istiyorlarsa perde arkasında istikrarlı yapılar da oluşturmalıdır" diyor.

Değer kaybının çok büyük olması, tüm otomotiv zinciri için büyük sorunlar yaratıyor. Bireysel alıcılar düşük geri alım fiyatlarıyla karşı karşıya kalırken, otomobil bayileri ve üreticileri garantili geri alım sözleşmeleri nedeniyle büyük kayıplar yaşıyor ve leasing şirketleri iade edilen araçların değerlemesinden önemli ölçüde daha düşük değerde olduğunu görüyor. DAT anketine göre, sorun güven eksikliğinden kaynaklanıyor. Ankete katılan sürücülerin neredeyse yarısı, birçok yeni Çin otomobil markasının beş yıl içinde piyasadan tamamen kaybolacağına inanıyor. Yedek parça, yazılım güncellemeleri ve yetkili tamir atölyelerinin gelecekteki bulunabilirliği konusunda endişeler var.

Bir diğer sorun ise hızlı gelişim ve model değişiklikleridir. Çinli markalar, geleneksel otomobil endüstrisine kıyasla daha hızlı bir tempoda yazılım ve donanım güncellemeleri ve yeni modeller piyasaya sürüyor. Bu da eski otomobil modellerinin daha hızlı bir şekilde eskimesine ve değer kaybetmesine yol açıyor.

Krizle başa çıkmak için, BYD, Changan, MG, Zeekro ve Xpeng gibi markaları satın alan Arval ve BNP Paribas gibi büyük leasing şirketleri, aylık maliyetleri artırmak zorunda kalıyor...