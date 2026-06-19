Çin de listede! 3 ülkeden gelen camlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya ve Vietnam menşeli solar cam ithalatına karşı resmi damping soruşturması başlattığını duyurdu.

Bahsi geçen inceleme süreci, ithalatın iç piyasaya verdiği zararlar gerekçe gösterilerek yerli üreticilerin yaptığı şikayetler üzerine uygulamaya konuldu.

İTHALAT YERLİ ÜRETİCİYİ VURDU

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ kapsamında, söz konusu başvurunun Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. öncülüğünde yapıldığı ve sektörde faaliyet gösteren çok sayıda yerli üreticinin bu talebe destek verdiği bildirildi.

Başlatılan geniş çaplı soruşturma, gümrük tarife pozisyonlarında 70.06 ve 70.07 kodları altında işlem gören solar cam ürünlerini kapsıyor.

Bakanlık tarafından yürütülen ön değerlendirme çalışmalarında, adı geçen üç ülkeden gerçekleştirilen ithalattaki damping oranlarının göz ardı edilemeyecek (ihmal edilebilir seviyenin üzerinde) ölçüde yüksek olduğu tespit edildi. Ayrıca Çin, Malezya ve Vietnam'dan ülkeye sokulan ürünlerin, yerli üreticilerin belirlediği satış fiyatlarını rekabet edilemez şekilde kırdığı ve pazar üzerinde yıkıcı bir baskı yarattığı saptandı.

EKONOMİK GÖSTERGELERDE AĞIR HASAR

İlgili tebliğde, 2022-2025 yılları arasındaki dört yıllık döneme de özel olarak dikkat çekildi. Bu süre zarfında yurt dışından gelen ürün miktarında ciddi bir tırmanış yaşanırken; yerli sanayinin üretim hacmi, satış rakamları, nakit akışı, kapasite kullanım oranları, verimliliği ve pazardaki payı gibi en temel ekonomik verilerinde ağır bozulmalar meydana geldiği kayıtlara geçirildi.

Söz konusu tespitler ve ortaya çıkan bu tablo sonrasında İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu harekete geçerek resmi soruşturmanın açılmasına hükmetti.

SAVUNMA İÇİN 37 GÜN SÜRE

Açılan soruşturma sürecinden etkilenecek olan tüm taraflara, ellerindeki bilgi, belge ve görüşleri yetkili kurullara sunabilmeleri için 37 günlük kesin bir süre tanındı.

Yapılacak detaylı incelemelerin sonuçlanmasının ardından, eğer tablo gerektirirse ithal ürünlere yönelik geçici ya da kalıcı anti-damping (haksız rekabeti önleyici) tedbirlerinin devreye sokulabileceği ifade edildi.