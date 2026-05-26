Çimsa, İrlandalı şirketin tamamını aldı

Sabancı Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren çimento ve yapı malzemeleri üreticisi Çimsa, uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirecek stratejik bir satın alma hamlesini tamamladı. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle, İrlanda merkezli yapı malzemeleri üreticisi Mannok Holdings DAC'nin kalan tüm azınlık paylarının da devralındığı duyuruldu.

SON PAYLAR İÇİN 20,48 MİLYON EURO NAKİT ÖDENDİ

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Çimsa'nın bağlı ortaklığı olan Cimsa Ireland Ltd, Mannok'un azınlık ortaklarının elinde bulunan yüzde 5,3 oranındaki son sermaye payını da satın aldı.

Satın alma işleminin detayları şu şekilde paylaşıldı:

Ödeme Yöntemi ve Bedel: Söz konusu yüzde 5,3'lük azınlık payları için 20 milyon 483 bin 288 euro ödeme yapıldı. Bu bedelin tamamı nakit ödeme yöntemiyle karşılandı.

İşlem Tarihi: Payların devir ve satın alım süreci 22 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla resmen tamamlandı.

DOLAYLI SAHİPLİK VE KONTROL ORANI YÜZDE 100'E ÇIKTI

Bu son satın alma işlemiyle birlikte, Mannok’un sermayesini temsil eden payların tamamı (%100) Cimsa Ireland Ltd bünyesinde toplanmış oldu.

Böylece, Çimsa'nın ana bağlı ortaklığı olan Cimsa Building Solutions B.V.'nin İrlandalı şirket üzerindeki dolaylı kontrol ve sahiplik oranı yüzde 100 seviyesine yükseldi. Bu hamleyle birlikte Mannok'un tüm hisseleri ve yönetimsel kontrolü eksiksiz olarak Çimsa grubuna geçti.

2024 YILINDA BAŞLAYAN STRATEJİK SÜREÇ TAMAMLANDI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, sürecin ilk adımına dair bir hatırlatmada da bulunuldu. Çimsa, 2 Ekim 2024 tarihinde Mannok Holdings DAC’nin yüzde 94,7 oranındaki büyük hisse çoğunluğunu satın aldığını daha önce kamuoyuna duyurmuştu. İki yıldır devam eden sürecin ardından, kalan yüzde 5,3'lük payın da nakit olarak devralınmasıyla İrlandalı şirketin tek sahibi Çimsa oldu.

1972 yılında Mersin'de kurulan ve günümüzde Mersin, Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki entegre tesisleriyle üretim faaliyetlerini yürüten Çimsa'nın bu son hamlesi, şirketin uluslararası büyüme, küresel pazarlara açılma ve yapı malzemeleri alanındaki genişleme stratejisinin en önemli parçalarından biri olarak kayıtlara geçti.