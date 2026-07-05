Çiftçiye destek çağrısı: "Borçlar yapılandırılsın, nakit yardım yapılsın"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2026 yılının ilk 6 aylık diliminde meydana gelen doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki yıkıcı etkilerini değerlendirdi. Son yıllarda hem dünya genelinde hem de Türkiye'de iklim olaylarının sayısının ve şiddetinin büyük bir artış gösterdiğine dikkat çeken Bayraktar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Küresel çapta tarım sektörünün afetlerden gördüğü yıllık ortalama zararın 90’lı yıllarda 64 milyar dolar iken son yıllarda 144 milyar dolara ulaştığını belirten Bayraktar, 1991-2023 yılları arasında doğal afetlerin tarıma verdiği toplam zarar 3,26 trilyon dolarlık kaybın yaşandığını ifade etti. Son 30 yılda 4,6 milyar ton tahıl, 2,8 milyar ton meyve ve sebze, 900 milyon ton et ve süt ürünü doğal afetler sebebiyle tamamen ziyan olduğu ifade etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar

900 BİN DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Afetlerin yalnızca çiftçiyi değil, gıda güvenliği açısından tüm toplumu yakından ilgilendiren sonuçlar doğurduğunun altını çizen Bayraktar, "Afetlerin yaşandığı 70’ten fazla ilimize giderek mağdur olan üreticilerimizle yan yana geldim, yaşanan zararı bizzat gördüm. 2026 yılının ilk 6 ayında sel su baskınları, aşırı yağışlar, dolu, fırtına, don, aşırı kar yağışı, hortum ve heyelan afetleri tarımsal üretime zararlar verdi. Türkiye genelinde yaklaşık 900 bin dekar alan bu afetlerden zarar gördü. Bu yıl özellikle sel ve su baskınları, çiftçilerimizin üretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkiledi. Zarar gören toplam alanın yaklaşık yarısı sel ve su baskınlarına maruz kaldı. 2026 yılının ilk 6 ayında; 28 ilde sel su baskını, 22 ilde don, 14 ilde aşırı yağış, 14 ilde dolu, 9 ilde fırtına, 9 ilde aşırı kar, 6 ilde heyelan ve yine 6 ilde hortum afetleri görüldü. Afetlerin şiddetinin ve tarımsal üretim üzerindeki baskısının her geçen yıl arttığı açıkça görülüyor. Afetler yalnızca ürün kaybına neden olmuyor, üreticilerimizin sezon boyunca yaptığı tohum, gübre, ilaç, mazot ve işçilik gibi tüm harcamaların da boşa gitmesine yol açıyor. İçinde bulunduğumuz 2025-2026 sezonu ülke geneli için bereketli bir yıl olacak gibi görünüyor. Fakat doğal afetler sebebiyle ürününü, dolayısıyla da gelirini kaybeden üreticilerimiz için bu durum böyle olmayacaktır." dedi.

ÇİFTÇİYE DESTEK VE YAPILANDIRMA ÇAĞRISI

Doğal afetler karşısında en büyük güvencenin tarım sigortası olduğunu hatırlatan Bayraktar, buna rağmen Türkiye'deki üreticilerin sigorta yaptırma oranının oldukça düşük seviyelerde kaldığına işaret etti. Devlet desteğine rağmen sigorta primlerinin çiftçinin mevcut gelir seviyesine göre hala çok yüksek olmasının bu tabloyu yarattığını belirten Bayraktar, "Sigortası olan üreticilerimizin zararları karşılanacaktır. Fakat diğer tarafta sigortası olmayan üreticilerimiz de 2026 yılındaki bu afetlerden ciddi oranda zarar gördü. Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl durmak bilmeden afetlerle uğraşan bu çiftçilerimizin de yanında olunmalı ve nakit yardım yapılmalıdır. Ayrıca bu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçları yapılandırılmalıdır. Bereketli bir sezon diyerek hiçbir üreticimiz göz ardı edilmemelidir." ifadelerini kullandı. (ANKA)