Çift Gövdeli Canavar: Yeni kurulan şirket, geleceğin yolcu uçağını tanıttı

Yeni kurulan şirket, geleceğin yolcu uçağını tanıttı. Projenin amacı, sivil havacılığın çevre üzerindeki etkisini azaltmaktır. Yenilikçi bir yolcu uçağı konsepti geliştiren ve havacılık sektörünün devleriyle iş birliği yapan genç bir şirketin hedefi bu.

ELECTRA GİRİŞİMİ VE NASA’NIN 2050 VİZYONU

Peki geleceğin uçağı nasıl olacak? Electra adlı girişim şirketinin konsepti, "çift gövdeli" ve yeni bir hava akışı yönetim sistemine sahip bir yolcu uçağını ortaya koyuyor. American Airlines, Honeywell Aerospace ve ABD'deki büyük üniversiteler bu yeni uçak üzerinde çalışıyor.

Electra, hibrit-elektrik teknolojileri konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan girişim şirketidir. Yeni nesil bir uçağın geliştirilmesi, NASA'nın sivil havacılığın çevresel etkisini yüzyılın ortasına kadar radikal bir şekilde azaltmayı amaçlayan Gelişmiş Çevresel Sürdürülebilirlik Konseptleri (AACES) 2050 programının bir parçası olarak yürütülmektedir.

YENİLİKÇİ GÖVDE TASARIMI: "ÇİFT BALON" TEKNOLOJİSİ

Tasarım iki temel teknolojik kavrama dayanmaktadır. Birincisi, "çift balon"lu geniş gövdeli bir tasarımdır. Bu şekil, aynı anda aerodinamik verimliliği artırırken gövdenin kullanılabilir hacmini de genişletir.

Uçağın dış boyutları dar gövdeli uçaklarla karşılaştırılabilirken, iç mekanında iki koridorlu daha geniş bir kabin bulunuyor; bu da yolcuların uçağa binme ve inme süreçlerini hızlandırarak konforu artıracak.

AERODİNAMİK DEVRİM: SINIR TABAKASI EMME (BLI) VE YAKIT TASARRUFU

İkinci teknoloji ise Sınır Tabakası Emme (BLI) teknolojisidir. Kanat altındaki iki geleneksel turbofan motoru sadece itme kuvveti üretmekle kalmaz, aynı zamanda kuyruktaki ek elektrikli fanlara da güç sağlar. Bu fanlar, gövde etrafındaki yavaşlayan hava akışını yakalar ve daha da hızlandırarak genel aerodinamik sürtünmeyi azaltır.

Electra, BLI teknolojisinin kullanımıyla 2050 yılına kadar %17'ye varan oranda ek yakıt verimliliği sağlanabileceğini tahmin ediyor; bu da sektörün beklediği iyileştirmelerin üzerinde bir oran.

MEVCUT ALTYAPIYA UYUM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKIT ENTEGRASYONU

Şirket, projenin temel fikrinin tamamen yeni bir havacılık altyapısı oluşturmak değil, mevcut hava taşımacılığı gerçeklerine uyum sağlamak olduğunu vurguluyor. Uçak, geleneksel jet yakıtı veya sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanacak şekilde tasarlanmıştır ve standart havaalanı altyapısıyla uyumludur.

TEKNİK MODELLER VE AÇIK KAYNAKLI YAZILIM DESTEĞİ

Electra, konsept sunumunun yanı sıra, hesaplamalar ve modeller içeren 11 teknik makaleden oluşan bir seri yayınladı. Şirket ayrıca, NASA'nın açık kaynaklı Aviary platformuna dayalı elektrikli uçak tasarımı için bir yazılım aracı da tanıttı.

Proje, American Airlines, Honeywell Aerospace, Lockheed Martin'in Skunk Works bölümü, Hinetics ve MIT, Michigan Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi, Irvine gibi araştırma merkezlerinin de aralarında bulunduğu bir ortaklar konsorsiyumu tarafından geliştiriliyor.