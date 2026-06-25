CHP'li Tanrıkulu açıkladı: Türkiye'de yaklaşık 35 milyon icra dosyası bulunuyor

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'de yaklaşık 35 milyon icra dosyası bulunduğunun altını çizerek "İnsanlar mutsuz; hayat pahalılığı, yoksulluk ve işsizlik her geçen gün daha da ağırlaşıyor." dedi.

"İNSANLAR ÇALIŞSA DA GEÇİNEMİYOR, EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYOR"

Milyonlarca yurttaşın yoksullukla mücadele ettiğini belirten Tanrıkulu, "İnsanlar çalışsa da geçinemiyor, emeklerinin karşılığını alamıyor." ifadelerini kullanarak ekonomik duruma ilişkin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği pazar ziyaretinde şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yılın başında açıklanan asgari ücret 28 bin liraydı. Ancak geçen beş ayda yaşanan enflasyon nedeniyle alım gücü yaklaşık 5 bin lira eridi. Bugün 28 bin liralık asgari ücretin karşılığı fiilen 23 bin lira seviyesine düşmüş durumda. Öte yandan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 35 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 114 bin lirayı aşmış durumda. Bekar bir çalışanın yaşayabilmesi için gereken asgari tutar da 45 bin lira olarak hesaplanıyor."

1VATANDAŞIN GÜNDEMİ YOKSULLUK"

"Vatandaşın birinci gündemi ekonomidir; yoksulluktur, enflasyondur, işsizliktir." ifadelerini kullanan Tanrıkulu, yurttaşın karşılaştığı sorunların sorumlusunun AKP iktidarının uyguladığı politikalar olduğunu şöyle vurguladı:

"Ne yazık ki uygulanan politikalar milyonlarca insanı yoksullaştırmış, yurttaşları 10 bin lira, 15 bin lira düzeyindeki sosyal yardımlara mahkûm etmiştir."

Diyarbakır Milletvekili sorunları gidereceklerini vurguladığı açıklamasını şöyle noktaladı:

"Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu düzen değişecek. Adaletin, refahın ve emeğin değer gördüğü bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. Her zaman söylediğimiz gibi: Ya bir yol bulacağız ya da bir yol inşa edeceğiz. Bu düzeni değiştireceğiz."