CHP'den büyüme verilerine cevap: Milyonlar borç batağında iktidar 'et derdinde'
Ekonomik büyüme verilerini değerlendiren CHP'li Gökan Zeybek, milyonlar borç batağındayken iktidarı "Et derdindeki" kasaba benzetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye ekonomisinin ilk üç aylık dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) veriler açıklandı.
Türkiye ekonomisi Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketindeki yüzde 3,3 düzeyindeki asgari büyüme beklentisine karşın, 2026 yılının birinci çeyreğinde yıllık ölçekte yüzde 2,5 oranında bir genişleme kaydedebildi.
MEHMET ŞİMŞEK'E GÖRE İYİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Çoklu şoklara rağmen" diyerek gelen veriyi olumlu karşılarken CHP'den halkın cebindeki büyüme yanıtı geldi.
CHP'Lİ ZEYBEK: İKTİDAR CAN DERDİNE DÜŞENLERİ ÖNEMSEMİYOR
CHP'li Gökan Zeybek büyüme verilerine "ama" diyerek milyonların borç batağında olduğunu dikkati çekti.
Zeybek sosyal medya hesabı X'ten şunları kaydetti:
"Şu meşhur TÜİK’e göre Türkiye ekonomisi yüzde 2,5 büyümüş AMA…
Bu iktidar hep et derdinde, can derdine düşenleri önemsemiyorlar.
Büyüyen Türkiye’nin özeti Vatandaşın bankalara borcu 6 trilyon 740 milyar liraya ulaştı. İcra dairelerine 1 Ocak– 26 Mayıs günleri arasında 4 milyon yeni dosya geldi."