CHP'den AKP'ye geçen Hasan Ufuk Çakır: 20 bin TL emekli maaşı diye tepinip duruyorlar

CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, katıldığı bir programda emekli maaşlarına yönelik yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Açlık sınırının altındaki emekli aylıklarına itiraz eden ve artış talep eden milyonlarca emekliyi hedef alan Çakır, ekonomik taleplerin ülkenin coğrafi ve güvenlik gerçekleriyle bağdaşmadığını savundu.

"SEN İSVİÇRE'DE YAŞAMIYORSUN"

Katıldığı televizyon programında, emeklilerin 20 bin liralık maaş taleplerini eleştiren AKP'li Hasan Ufuk Çakır, bu taleplerin siyasi bir malzeme olarak kullanıldığını öne sürdü.

Çakır, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Efendim 20 bin lira... Neey? Emekli maaşı... Bunun üzerinde tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun! Şurada Yunanistan var, şurada Ermenistan, aşağı tarafta Suriye… Şu yandan İngiliz geldiğinde benim namusuma bakacak da, senin namusuna bakmayacak mı yahu? Neden bunu düşünmüyorsunuz?"

ERDOĞAN VE BAHÇELİ İÇİN ALKIŞ İSTEDİ

Konuşmasının devamında Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadele operasyonlarına değinen Çakır, bütçe ve ekonomi tartışmaları yerine milli birlik vurgusu yapılması gerektiğini iddia etti.

Sınır ötesi operasyonları yürüten liderlere sahip çıkılması gerektiğini savunan Çakır, "Bu ülkede, Suriye'de elini koyan, Türkiye'de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına saygılı bir alkış yapalım ya" diyerek programdaki konuklardan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için alkış talep etti.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKMIŞ, ASKER SELAMI VERMİŞTİ

Emeklilere yönelik çıkışıyla tartışma yaratan Hasan Ufuk Çakır, yakın tarihte ana muhalefet partisi CHP'den istifa ederek iktidar partisine katılmasıyla dikkat çekmişti. AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen katılım töreninde Çakır’ın parti rozetini bizzat AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

Rozet takımı esnasında Erdoğan’a asker selamı vererek partiye katılan Mersin Milletvekili, geçtiğimiz günlerde de bir kamu binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının önünde selam durduğu görüntülerle sosyal medyada ve siyaset kulislerinde uzun süre konuşulmuştu.