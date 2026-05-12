ChatGPT'nin yaratıcısından ilk yapay zekâ destekli akıllı telefon geliyor!

Yapay zekâ alanında öncü OpenAI, yapay zekâ cihazının geliştirme sürecini hızlandırıyor ve hisselerinin halka arzına (IPO) hazırlanırken bu cihazı önemli bir ürün haline getirebilir.

SAM ALTMAN’IN VİZYONU GERÇEK OLUYOR: OPENAI KENDİ TELEFONUNU ÜRETİYOR

TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, Sam Altman'ın şirketi, cihazın ana donanım platformu olarak özel bir MediaTek Dimensity 9600 SoC çipi seçti.

Kuo, OpenAI'nin geniş bir yelpazede tüketici cihazları üretme vizyonundan vazgeçtiğini ve özellikle ayrı uygulamalar aracılığıyla değil, yerel ve bulut modellerinin bir kombinasyonuyla görevleri yerine getirebilecek bir yapay zeka ajanı içeren bir akıllı telefona odaklandığını iddia ediyor.

Cihazın, kullanıcının "tam durumunu" gerçek zamanlı olarak toplaması ve basit işlemleri doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştirirken karmaşık işlemleri buluta göndermesi bekleniyor.

Kuo'ya göre, Dimensity 9600'ün özelleştirilmiş sürümü, heterojen yapay zeka hesaplaması için geliştirilmiş bir ISP ve iki sinirsel işlemci (NPU) ile birlikte LPDDR6 ve UFS 5.0 belleğe sahip olacak.

Dimensity 9600'ün, TSMC'nin N2P işlem teknolojisini kullanan standart ve Pro olmak üzere iki versiyon halinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. OpenAI'nin hangi versiyonu seçeceği henüz belli değil.

Kuo, yapay zeka şirketinin akıllı telefonu 2027 gibi erken bir tarihte seri üretime geçirebileceğine ve 2027 ile 2028 yılları arasında toplam satışların 30 milyon adede ulaşmasının beklendiğine inanıyor.