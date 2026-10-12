Son dakika | Cevdet Yılmaz: 131 fondan 17'sinde ödemeler yapıldı

Fon skandalında devreye alınan tedbirlere ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Ziraat Bankası'nın görev aldığı 3 şirkette süreç tamamlandı. Yani bütün ödemeleri yapılmış oldu. Böylece 17 fon devreden çıktı 131 fonun 17'si devreden çıktı" dedi.

Cevdet Yılmaz'a, iade hesaplarına kaç kişi ya da kurumun para yatırdığı soruldu. Ancak Yılmaz iade sürecinin nasıl işlediğini anlattı. "Belli sayıda yatıranlar olduğunu duyuyoruz" diyen Yılmaz kaç kişinin parayı iade ettiğini açıklamadı.

Geçtiğimiz hafta Akın Gürlek, 5 kişinin parayı gönüllü iade ettiğini açıklamıştı.

Üç fonun olağan şartlarda tasfiye edildiğini belirten Yılmaz, “3 fon olağan şartlarda tasfiye edildi, tüm ödemeleri yapılmış oldu” dedi.

Kapalı fonların tasfiye sürecine de değinen Yılmaz, “Kapalı fonlar kendi özellikleri içerisinde tasfiye edilecektir” diye konuştu.

ATLAS İÇİN BU HAFTA GELİŞME OLABİLİR

Atlas ile ilgili sürecin devam ettiğini belirten Yılmaz, “Atlas ile ilgili müzakereler devam ediyor, olağan tasfiye mümkün, bu hafta belli olabilir” açıklamasını yaptı.

Soruşturma kapsamında şirketlere ve ilgili kişilere yönelik incelemelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Yılmaz, “Kurumların ve içerisindeki ilgili kişilerin incelenmesine çok yoğun şekilde başlandı” dedi.

Adli sürecin devam ettiğini belirten Yılmaz, “Adli süreç ilerliyor, şirket sahipleri adli mekanizmada işlem görüyor” ifadelerini kullandı.

AA Finans Masası yayına katılan Yılmaz şunları söyledi:

"SPK'nın hazırladığı rehberle birlikte yeni kurallar geldi, şeffaflık arttı bu çok olumlu bir adım. Aslında bu şartlara uyan fonlar için çok olumlu bir adım bu kurallarla birlikte sorunlu olan yapılarda açığa çıkmış oldu.

Sorunlu olan fonlarda bir sıkıntı yaşandı onlara karşı da hızlı bir şekilde bir tedbir alındı. Burada yaşanan fon piyasasının belli bir alanda yaşanan hadisenin genele sirayet etmemesi için çok hızlı bir şekilde tasfiyelerine karar verildi bir anlamda karantinaya alınmış olundu.

Dolayısıyla bunlar da karantinaya alındı 7 şirket ve bunun altındaki 131 fona tedbir getirilmiş oldu. Ondan sonraki süreçte de adli mekanizmalar devreye girdiler.

Sorumlulara baktığınız zaman yurt dışına kaçan giden pek fazla isim hatırlamıyorum ben. Şirketlerin sahipleri zaten adli mekanizmada işlem görüyor. İşte faiz getirirler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmaları incelemeler devam ettiriliyor.

Şimdi bir tarafı bu idari taraf da SPK, BDDK çeşitli kararlar aldı. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız başından beri bu sürece çok hassas bir şekilde yaklaştı ve hükümetimiz de bu süreci başından beri çok yakından takip aldı.

DDK ŞİRKETLERİ MERCEK ALTINA ALDI

Devlet Denetleme Kurumunu görevlendirdi. Kurumları ve kuruluşları denetliyor bu süreç çok yoğun bir şekilde başladı toplamda 15 civarında bizi denetmenle Devlet Denetleme kurulumuz çok yönlü bir şekilde bütün ilgili kurumları kapsayacak şekilde sahada çalışmasını başlatmış durumda."

"BU HAFTA NETLEŞMİŞ OLUR"

Sorunlu fonlar toplam fonların yüzde 4,6’sını oluşturuyor. 3 fon olağan şartlarda tasfiye edildi. 46 bin kişi bu kapsamda yer alıyor. Atlas’la ilgili müzakereler sürüyor. Olağan tasfiye bu hafta netleşmiş olur. Olağanüstü tasfiyede esas net yatırım tutarı olacak. Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil.

Olağanüstü tasfiyede 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak, büyük bir kitle burada. Olağanüstü tasfiyeye ilişkin kararlar Meclisimizden geçerse muhtemelen yatırımcı sayısı 100 binin altına düşecek.

KAÇ KİŞİ PARAYI İADE ETTİ?

Cevdet Yılmaz, iade hesaplarına kaç kişi ya da kurumun para yatırdığı sorusuna cevap verdi. Yılmaz açılan hesaplar hakkında bilgi verdi ancak kaç kişinin iade ettiğini açıklamadı.

Şu anda 15 civarında denetmen ve müfettiş ile Devlet Denetleme Kurulu bütün ilgili kurumları kapsayacak şekilde çalışmasını sahada başlattı.

Geniş imkanlarla çok güçlü bir şekilde bu süreci idari yönden Devlet Denetleme Kurulumuz denetliyor.

3 ŞİRKETTE İŞLEMLER TAMAM

46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. A1 Capital, Bulls ve Pardus tasfiye edildi. 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu, 4 şirket kaldı.

Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. 3 tane kaynağı var: birincisi bu fonda kalmış varlıklar, halen içinde belli değerlere dönüştürecek varlıklar. İkincisi bu hesaplara yapılacak iadeler. Üçüncüsü yine sorunlu birçok kişinin varlığına tedbir konulmuş durumda, bu varlıklar TMSF'de ve nakde dönüşecek.

Olağanüstü tasfiyeye ilişkin kararlar Meclisimizden geçerse muhtemelen yatırımcı sayısı 100 binin altına düşecek.

PARA İADE EDENLERİN SAYISINI AÇIKLAMADI

Cevdet Yılmaz, iade hesaplarına kaç kişi ya da kurumun para yatırdığı sorusuna cevap verdi. Yılmaz açılan hesaplar hakkında bilgi verdi ancak kaç kişinin iade ettiğini açıklamadı.

Hiçbir şekilde hukuki ve genel sorumluluklar ortadan kalkmıyor.

Fahiş gelirden dolayı hukuk dışı işlem yapmamış olsa bile iade olduysa söyleyecek bir şey yok. Hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmaz.

Yıllardır programlarımızda, hükümet politikalarımızda sermaye piyasalarımızı öncelikli gördük, destekledik. Bundan sonra da en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.

"HİÇ KİMSE PİYASALARA GÖLGE DÜŞÜRMESİN"

Hiç kimse bu piyasalara gölge düşürmesin. Buralara yapılan yatırımı sanki suçmuş gibi göstermesin. Bunu yapanlar bu ülkeye zarar verirler.

Borsamızı olumsuz etkilemeyecek anlayış içinde tasfiye süreçleri sürdürülecek. Bu konuda Fon Koordinasyon Kurulumuzun tüm kurumlarımıza yönlendirici yaklaşımı söz konusu.

Yeni fon rehberiyle sorunlu fonların sistemden çıkmasıyla sermaye piyasalarımız eskisinden de güçlü şekilde yoluna devam edecektir.

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