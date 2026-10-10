Cep telefonlarını yıllardır dağıtıyor: Dev şirket el değiştirdi

Türkiye’nin teknolojideki en önemli markalarından biri olan KVK’da hem yönetim hem de hissedarlık yeniden değişiyor.

Turkcell’in eski patronu Mehmet Emin Karamehmet ile Murat Vargı’nın şirketi MV Holding’in 1993 yılında birlikte kurduğu KVK, tarihindeki üçüncü el değiştirme sürecini yaşadı.

2015 yılında Mehmet Emin Karamehmet’in hisselerini satarak ortağı MV Holding’e devrettiği KVK, 2024 yılında yine bir satış sürecine girmişti. O dönem Cevahir Ailesi’nin de yakından ilgilendiği ve satın alma haberlerine kadar devam eden süreç son anda bozulmuştu.

ARALIKTA CEVAHİR, OCAKTA ARZ PORTFÖY

Cevahir Holding’in 2024 yılının son ayında masadan kalkmasıyla birlikte KVK, yeni bir satış sürecine girmişti. Aradan geçen 1 aylık sürenin sonunda 2025 yılı ocak ayında bu kez devreye Arz Portföy girerek KVK’nın yeni patronu olmuştu.

Şirkete ait Arz Portföy Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi, KVK Holding’deki hissedarlar MV Holding, Murat Vargı, Muzaffer Akpınar ve Banu Vargı’nın sahibi olduğu payları devralmıştı.

2 YILLIK RÖTAR

Bu satış süreci de uzun sürmedi. Atılan imzaların, verilen onayların üzerinden 2 yıl geçmeden bu kez bir satış daha gündeme geldi. Ancak bu kez yabancı biri değil, KVK’yı 2024 yılı sonunda isteyen Cevahir Ailesi oldu.

Patronlar Dünyası'ndna Kerim Ülker'in haberine göre aileye ait Cevahir Taahhüt İnşaat ve Ticaret şirketi, Arz Portföy’e ait fondan hisseleri alarak KVK’nın yeni patronu oldu.

DÜNYA DEVLERİYLE ÇALIŞTI, 30 MİLYON TELEFON SATTI

Türkiye’deki cep telefonu ve teknoloji ürünleri satışında en önemli şirketlerden biri olan KVK, Turkcell’in yanı sıra bugüne kadar Samsung, Apple, LG, Vestel, Casper, Sony, Asus, Lenovo, ZTE, General Mobile ve Huawei gibi dünya çapında büyük markalarla iş birliği yaptı, 30 milyondan fazla cep telefonu satışı gerçekleştirdi.