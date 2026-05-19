Cengiz'den sonra Çalık: İliç'te felaket bırakan şirket hisselerini tek tek pay ediyor

Erzincan İliç’te 9 maden işçisinin devasa toprak yığını altında can verdiği Çöpler Altın Madeni’nin sabıkalı ortağı Kanadalı SSR Mining, Türkiye’deki tüm varlıklarını iktidarın gözde holdinglerine devrederek arkasına bakmadan ülkeden çıkıyor.

SATIP GİDİYOR

İddiaya göre İliç'teki devasa hissesini milyar dolarlık nakit anlaşmayla Cengiz Holding'e devretmek üzere masaya oturan yabancı tekel, şimdi de bir başka altın ve bakır sahasındaki payını Çalık Holding'e satmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre, Kanada merkezli maden şirketi SSR Mining, Türkiye pazarındaki yeni bir devir operasyonu için gizlice düğmeye bastı.

Yabancı madencilik şirketi, Türkiye sınırları içerisindeki en hacimli altın rezerv sahalarından biri olan ve işletme kusurları nedeniyle 9 işçinin tonlarca siyanürlü toprağın altında kalarak can verdiği İliç'teki maden kompleksinin yüzde 80'lik mülkiyetini, iktidar blokuna yakınlığıyla tanınan Cengiz Holding'e teslim etmek adına geçtiğimiz aylarda resmi sözleşme imzalamıştı.

Yürütülen bu finansal pazarlığın teknik detaylarına göre, belirlenen 1,5 milyar dolarlık devasa satış bedelinin tamamı, bürokratik işlemler ve hukuki prosedürler noksansız tamamlandığı an yabancı firmaya peşin ve nakit olarak takdim edilecekti.

ORTAKLIK YAPISINDA CENGİZ’İN TEKELLEŞME HAMLESİ

Katliam gibi kazanın meydana geldiği Çöpler Altın Madeni’nin ana yürütücüsü konumunda bulunan Anagold Madencilik şirketinin mevcut hisse dağılımında; Cengiz Holding yüzde 80'lik payı elinde bulundururken, Çalık Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Lidya Madencilik ise yüzde 20'lik azınlık hissesine sahip durumda.

Maden sektörünün içinden gelen kaynaklar, iş ortaklığı dengelerinin tamamen değişebileceğini ve Cengiz Holding’in, Çalık grubuna ait olan bu yüzde 20’lik hisseyi de kendi bünyesine katarak madenin tek hakimi olabileceğini ifade ediyor.

BU KEZ DE ÇALIK HOLDİNG SAHNEYE ÇIKTI

Yabancı firmanın Türkiye'deki madenleri imtiyazlı sermayeye dağıtma operasyonu bununla da sınırlı kalmadı. İliç'teki operasyonun ardından Kanadalı SSR Mining, bu sefer de Çalık Holding ile masaya oturdu.

Ekonomi gazetecisi Olcay Aydilek'in ulaştığı kulis bilgilerine göre; Çöpler Altın Madeni’ni 1,5 milyar dolara Cengiz Holding’e satan Kanadalı maden tekeli SSR Mining, Türkiye’deki bir diğer stratejik yatırımı olan Hod Maden altın ve bakır projesindeki yüzde 20'lik payını da Çalık Holding iştiraklerinden Lidya Madencilik’e devretme kararı aldı.

ÇÖPLER ALTIN MADENİ’NDE NE OLMUŞTU?

Kanadalı firmanın ortaklığındaki Anagold Madencilik tarafından 2010 senesinin aralık ayından itibaren aktif olarak siyanürlü altın üretimi gerçekleştirilen Çöpler Madeni'nde, 13 Şubat Salı günü saat 14.30 raddelerinde facia patlak vermiş ve devasa atık toprak yığınında kayma yaşanmıştı.

Dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan resmi açıklamalarda, liç alanında kayan kütlenin toplam hacminin tam 10 milyon metreküp olarak hesaplandığı ilan edilmişti. Maden sahasında ekmek parası için çalışan dokuz işçi, bu zehirli devasa kütlenin altında kalarak hayatını kaybetmişti. İşçi sağlığını ve doğayı hiçe sayan bu sistemin ortakları, yargı önünde hesap vermek yerine milyonlarca dolarlık hisse devirleriyle kârlarına kâr katmaya devam ediyor.