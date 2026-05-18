Cem Küçük AKP'ye seslendi: Nerden buldun yasası mutlaka gelmeli

Türkiye’de gelir adaletsizliği derinleşirken ve vergi yükü milyonların belini bükmeye devam ederken, iktidara yakınlığıyla tanınan Cem Küçük’ten çarpıcı bir itiraf geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in getirmek istediği ancak bir türlü hayata geçirilemeyen "Nereden buldun" yasasının mutlaka çıkarılması gerektiğini savunan Küçük, servetiyle yaşantısı arasında uçurum olan memurlardan gazetecilere kadar herkesin mercek altına alınmasını istedi.

BATI'YI ÖRNEK VERDİ

İktidara olan güçlü desteğiyle bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, köşesinde ekonomi yönetiminin ve siyasetin en hassas noktalarından birine parmak bastı. Küçük, "Nereden buldun yasası" gelmeli" başlıklı yazısında, Türkiye'deki mevcut vergi sisteminin yapısal açıkları olduğunu ve servet kontrolünün yetersizlikler barındırdığını yazdı.

Gelişmiş ekonomilerdeki uygulamalara dikkat çeken yazar, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri genelinde bu kanunun yürürlükte olduğunu hatırlattı. Kazancının çok üzerinde lüks harcama yapan kişilere bu paranın kaynağının mutlaka sorulması gerektiğini belirten Küçük, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de bu yönde bir adım atmak istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

GELİRE BAKMADI, VERGİYİ YETERLİ BULMADI

Türkiye'nin Batı standartlarında bir şeffaflığa kavuşması gerektiğini savunan Küçük Batı ülkelerinde vergi toplama oranının yüzde 33 seviyesinde seyrettiğini aktardı. Küçük, Türkiye'de ise 2023 yılına kadar bu oranın yüzde 14 bandında kaldığını belirtti. Mehmet Şimşek’in bakanlık koltuğuna oturmasının ardından bu oranın yüzde 19’a yükseldiğini, asıl hedefin ise yüzde 25 seviyeleri olduğunu kaydetti.

Ülke genelinde rekor düzeyde vergi toplandığını ifade eden Cem Küçük, buna karşın esnafı ve halkı rahatlatacak adımların atılması, özellikle de faiz oranlarının aşağı çekilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

"BAZI GAZETECİLERİN SERVETİ YAPMADIKLARI HABERLERDEN"

Yazısında medya sektörüne ve kamu görevlilerine yönelik ağır eleştirilerde bulunan Küçük, bazı isimlerin gelirleri ile lüks yaşamları arasındaki derin çelişkiye işaret etti. Bir gazetecinin ve eşinin toplam kazançlarının katbekat üzerinde harcama yapmasının sorgulanması gerektiğini vurgulayan yazar, Maliye Bakanlığı’nın bu kişileri tek tek incelemesi gerektiğini ifade etti. Sektördeki bazı isimlerin servetlerini yaptıkları haberlerden ziyade, sümen altı ettikleri haberler sayesinde kazandıklarını iddia eden Küçük, muhalif basındaki bazı figürlerin de hükümet destekçisi meslektaşlarından daha fazla kazandığını ileri sürdü.

Benzer bir durumun kamu personeli için de geçerli olduğunu belirten yazar, normal maaş alan ancak lüks taşıtlara binen, seçkin semtlerde yaşayan ve çocuklarını yüksek ücretli özel okullara gönderen memurların kaynaklarının sorgulanmasının adalet gereği olduğunu yazdı. İş dünyasındaki aktörlerin de ödedikleri vergi ile yaşantıları arasındaki uçurum doğrultusunda bu denetime tabi tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.

VERGİ DENETİM KURULU 16 BİN 300 KİŞİNİN PEŞİNDE

Maliye yönetiminin güncel adımlarına da değinen yazar, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Kurulun 2025 senesine ait veriler üzerinden gerçekleştirdiği analizlerde, beyan ettikleri kazanç ile lüks tüketim harcamaları arasında bariz dengesizlikler saptanan 16 bin 300 mükellefi takibe aldığını aktardı.

Bu kapsamda "izaha davet" uygulaması devreye sokularak söz konusu 16 bin 300 kişiye resmi yazı gönderildi ve harcamalarının finansal kaynağını açıklamaları talep edildi.

AKP'YE SESLENDİ: MUTLAKA ÇIKMALI

Bu tür denetimlerin toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiğini ve ancak bu sayede daha adil bir vergi sisteminin inşa edilebileceğini belirten Küçük, kuyumcular, güzellik merkezleri ve müteahhitler gibi meslek gruplarının denetimler sonrası daha fazla vergi ödemeye başladığını kaydetti.

Yatırımcı çekmek amacıyla sunulan vergi muafiyetleri ve arsa tahsisleri gibi teşviklerin devletler için normal olduğunu ifade eden yazar, iktidar partisine seslenerek bu yasayı mutlaka yasalaştırmaları çağrısında bulundu: