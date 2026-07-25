Çelik üretiminde Türkiye dünyada 7. oldu

Visual Capitalist'in, Dünya Çelik Birliği (World Steel Association) verilerine dayandırdığı "Dünyanın En Büyük Çelik Üreticileri" araştırması, küresel sanayi üretiminin en stratejik alanlarından biri olan çelik sektöründeki son tabloyu ortaya koydu.

2025 yılı verilerine göre dünya ham çelik üretiminde Çin açık ara liderliğini korurken, Hindistan ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Türkiye ise 36,9 milyon tonluk üretimiyle dünyanın en büyük 7. çelik üreticisi olarak küresel sıralamadaki yerini sürdürdü.

Çelik üretimi; otomotiv, inşaat, makine, savunma sanayii, enerji ve altyapı yatırımlarının en önemli göstergeleri arasında yer alırken, üretim kapasitesi ülkelerin sanayi gücünün de temel göstergeleri arasında kabul ediliyor.

ÇİN TEK BAŞINA ÜRETİMİN YARISINDAN FAZLASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Araştırmaya göre Çin, 1 milyar tonu aşan ham çelik üretimiyle küresel üretimin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştirdi.

Hindistan üretimini artırmayı sürdürürken, Japonya ve ABD dünyanın en büyük üreticileri arasında yer aldı. Türkiye ise Avrupa'nın en büyük üreticileri arasında bulunmaya devam ederek küresel sıralamada ilk 10 içerisindeki yerini korudu.

Dünyanın en büyük çelik üreticileri (2024)



1 - Çin

1.005,1

2 - Hindistan

149,6

3 - Japonya

84,0

4 - ABD

79,5

5 - Rusya

70,7

6 - Güney Kore

63,5

7 - Türkiye

36,9

8 - Almanya

37,2

9 - Brezilya

33,7

10 - İran

31,0

11 - İtalya

20,0

12 - Vietnam

22,1

13 - Tayvan

21,8

14 - Endonezya

17,0

15 - Meksika

14,0

TÜRKİYE AVRUPA'NIN ÜRETİM ÜSSÜ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Türkiye, son yıllarda yaptığı kapasite artırımı yatırımları ve güçlü ihracat performansıyla dünyanın en büyük çelik üreticileri arasındaki yerini koruyor.

Özellikle otomotiv, beyaz eşya, makine, savunma sanayii ve inşaat sektörlerinden gelen talep, üretim hacmini destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Rapor, küresel çelik sektöründe Çin'in belirleyici konumunu sürdürdüğünü ortaya koyarken, Hindistan'ın hızlı yükselişi ve Türkiye'nin ilk 10 içerisindeki güçlü konumunu korumasının önümüzdeki dönemde küresel üretim dengeleri açısından dikkatle izleneceğine işaret ediyor.