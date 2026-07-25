Çelik üretiminde Türkiye dünyada 7. oldu
Dünya Çelik Birliği verileriyle hazırlanan araştırmada Türkiye, yıllık 36,9 milyon tonluk ham çelik üretimiyle küresel sıralamada 7. sırada yer aldı.
Visual Capitalist'in, Dünya Çelik Birliği (World Steel Association) verilerine dayandırdığı "Dünyanın En Büyük Çelik Üreticileri" araştırması, küresel sanayi üretiminin en stratejik alanlarından biri olan çelik sektöründeki son tabloyu ortaya koydu.
2025 yılı verilerine göre dünya ham çelik üretiminde Çin açık ara liderliğini korurken, Hindistan ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Türkiye ise 36,9 milyon tonluk üretimiyle dünyanın en büyük 7. çelik üreticisi olarak küresel sıralamadaki yerini sürdürdü.
Çelik üretimi; otomotiv, inşaat, makine, savunma sanayii, enerji ve altyapı yatırımlarının en önemli göstergeleri arasında yer alırken, üretim kapasitesi ülkelerin sanayi gücünün de temel göstergeleri arasında kabul ediliyor.
ÇİN TEK BAŞINA ÜRETİMİN YARISINDAN FAZLASINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Araştırmaya göre Çin, 1 milyar tonu aşan ham çelik üretimiyle küresel üretimin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştirdi.
Hindistan üretimini artırmayı sürdürürken, Japonya ve ABD dünyanın en büyük üreticileri arasında yer aldı. Türkiye ise Avrupa'nın en büyük üreticileri arasında bulunmaya devam ederek küresel sıralamada ilk 10 içerisindeki yerini korudu.
Dünyanın en büyük çelik üreticileri (2024)
1 - Çin
1.005,1
2 - Hindistan
149,6
3 - Japonya
84,0
4 - ABD
79,5
5 - Rusya
70,7
6 - Güney Kore
63,5
7 - Türkiye
36,9
8 - Almanya
37,2
9 - Brezilya
33,7
10 - İran
31,0
11 - İtalya
20,0
12 - Vietnam
22,1
13 - Tayvan
21,8
14 - Endonezya
17,0
15 - Meksika
14,0
TÜRKİYE AVRUPA'NIN ÜRETİM ÜSSÜ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR
Türkiye, son yıllarda yaptığı kapasite artırımı yatırımları ve güçlü ihracat performansıyla dünyanın en büyük çelik üreticileri arasındaki yerini koruyor.
Özellikle otomotiv, beyaz eşya, makine, savunma sanayii ve inşaat sektörlerinden gelen talep, üretim hacmini destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.
Rapor, küresel çelik sektöründe Çin'in belirleyici konumunu sürdürdüğünü ortaya koyarken, Hindistan'ın hızlı yükselişi ve Türkiye'nin ilk 10 içerisindeki güçlü konumunu korumasının önümüzdeki dönemde küresel üretim dengeleri açısından dikkatle izleneceğine işaret ediyor.