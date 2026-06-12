Cari açıkta dev artış: Beklentileri de aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistikleri Nisan 2026 verilerini yayımladı.

Açıklanan resmi verilere göre, Nisan 2026 döneminde cari işlemler hesabı 5 milyar 695 milyon ABD doları açık kaydetti.

Piyasalarda ekonomistlerin beklentisi ise bu açığın 5,5-5,4 milyar dolar bandında gerçekleşeceği yönündeydi. Altın ve enerji kalemleri dışarıda bırakıldığında cari işlemler hesabı 319 milyon ABD doları fazla verirken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.819 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

7 AY SONRA İLK GERİLEME

Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında cari açık, Eylül 2025 tarihinden bu yana ilk kez aşağı yönlü bir hareket sergiledi ve nisan döneminde yaklaşık 37,0 milyar ABD dolarına geriledi.

Öte yandan, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde yaşanan açık 74,8 milyar ABD doları oldu. Aynı süreçte hizmetler dengesi 62,8 milyar ABD doları artı verirken, birincil gelir dengesi 23,8 milyar ABD doları, ikincil gelir dengesi ise 1,2 milyar ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, nisan ayında 3.670 milyon ABD doları olarak kayıtlara geçti. Bu başlık altında yer alan taşımacılık hizmetlerinden 1.685 milyon ABD doları, seyahat kaleminden ise 2.882 milyon ABD doları net gelir sağlandı.

2026 senesi Nisan ayı yıllıklandırılmış cari açığının finansman tarafında; net doğrudan yatırımlar 2,9 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 11,7 milyar ABD doları, krediler 48,2 milyar ABD doları ve ticari krediler 0,7 milyar ABD doları pozitif katkı sundu.

Net efektif ve mevduatlar ise 12,6 milyar ABD doları tutarında negatif etki oluşturdu. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı bu dönemde 15,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

DOĞRUDAN YATIRIMLARIN SEYRİ

Nisan ayında doğrudan yatırımlarda yaşanan net girişler 447 milyon ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşik kişilerin Türkiye'deki toplam doğrudan yatırımları 1.087 milyon ABD doları yükselirken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımlarında 640 milyon ABD doları artış yaşandı.

Gayrimenkul sektörü yatırımları detaylarına göre, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 187 milyon ABD doları tutarında gayrimenkul alımı yaptığı, yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'den 164 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı gerçekleştirdiği belirlendi.

PORTFÖY DEĞERLERİNDE GİRİŞ YAŞANDI

Portföy yatırımları kalemi nisan ayında 4.053 milyon ABD doları değerinde net girişle tamamlandı. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ile yatırım fonu piyasalarında 4.267 milyon ABD doları, DİBS piyasasında ise 382 milyon ABD doları net alım yaptığı saptandı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarına bakıldığında; yurt dışı yerleşikler banka ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 492 milyon ABD doları ve 2.091 milyon ABD doları net alış kaydederken, diğer sektörlerin ihraçlarında 111 milyon ABD doları net satış yaptı.

Yurt dışı kredi kullanımlarında bu ay bankalar 1.445 milyon ABD doları, Genel Hükümet 172 milyon ABD doları ve diğer sektörler 3.345 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar kalemi altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduat hesapları Türk lirası bazında 2.245 milyon ABD doları, yabancı para bazında ise 1.790 milyon ABD doları net yükseliş gösterdi. Böylece toplamda 4.035 milyon ABD doları net artış kaydedildi. Resmi rezervlerde nisan ayı içinde 12.019 milyon ABD doları net artış meydana geldi.