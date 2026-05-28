Çankaya'ya kargo paketi yağdı

Türkiye’de dijitalleşme ve e-ticaret hacminin devasa bir ivmeyle büyümesi, kargo ve lojistik sektörünü tarihin en yoğun operasyonel dönemine taşıdı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi “Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu”, kargo paketlerinin rotalarından teslimat sürelerine kadar Türkiye'nin lojistik röntgenini çıkardı. Bakanlık verilerine göre, elektronik ticaret kapsamında ülke genelinde en fazla kargo gönderimi dev lojistik üslerin yer aldığı İstanbul’un Tuzla ilçesinden gerçekleştirilirken, en çok kargo paketi teslim alan bölge ise nüfus ve idari yoğunluğuyla öne çıkan Ankara’nın Çankaya ilçesi oldu.

ORTALAMA TESLİMAT SÜRESİ 42,2 SAATE GERİLEDİ

E-ticaret ekosisteminin en kritik halkası olan teslimat hızında, firmaların altyapı ve teknoloji yatırımları sayesinde gözle görülür bir iyileşme kaydedildi. Rapora göre, 2023 yılında ortalama 46,2 saat olan kargo teslim süresi, geçen yıl bazında 42,2 saate kadar geriledi. Türkiye genelindeki e-ticaret kargolarının çok büyük bir bölümü, yani yüzde 53,1’lik aslan payı 24 ila 48 saat arasında alıcısına ulaştırıldı. Paketlerin yüzde 26,3’ü 48-72 saat arasında, "aynı gün veya ertesi gün" teslimat konseptini içeren yüzde 13,8’lik bir kısmı ise 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde sahibine teslim edildi. Veriler, gönderilerin yüzde 17’sinin şehir içi, yüzde 83’ünün ise şehirler arası olarak sevk edildiğini ortaya koydu.

KARGOLARIN ÇOĞU İSTANBUL'DAN GİTTİ

İl bazında yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'deki toplam e-ticaret kargo gönderimlerinin yüzde 53,5’i tek başına İstanbul kaynaklı gerçekleşti. İstanbul’u sırasıyla yüzde 7,5 ile Ankara, yüzde 7,3 ile Kocaeli, yüzde 5,9 ile İzmir ve yüzde 3,5 ile Bursa takip etti.

İlçe bazlı mikro analizlerde ise dev depolama alanları ve e-ticaret aktarma merkezlerine ev sahipliği yapan İstanbul’un Tuzla ilçesi, yüzde 8,7’lik payla Türkiye’nin net ara en büyük kargo çıkış noktası oldu. Tuzla’yı yüzde 5,2 ile Bağcılar izlerken, İstanbul sınırına komşu olan sanayi ve lojistik kenti Kocaeli’nin Gebze ilçesi yüzde 4,8 payla üçüncü sıraya yerleşti.

EN ÇOK KARGO ALAN YER ANKARA ÇANKAYA

Ülke genelinde e-ticaret sitelerinden en çok sipariş veren ve kapısına en fazla kargo paketi ulaşan ilçe ise yüzde 2,5’lik oranla Ankara’nın Çankaya ilçesi olarak tescillendi. Çankaya’nın ardından, yoğun nüfusuyla bilinen İstanbul’un Esenyurt ilçesi yüzde 1,6 ile ikinci sırada yer aldı. İstanbul'un Sarıyer ve Tuzla ilçeleri ise yüzde 1,5’er payla teslimat listesinin üst sıralarında kendilerine yer buldu.

EN HIZLI ROTA SAKARYA-İSTANBUL HATTI OLDU

Bakanlık raporunda, lojistik ağların en kusursuz işlediği ve saat bazında en hızlı kargo teslimatının yapıldığı güzergahlara da özel bir parantez açıldı.

Verilere göre, Türkiye’nin en hızlı kargo teslimatı Sakarya’dan İstanbul’a gönderilen hat üzerinde gerçekleşti.

Bu rekor rotanın yanı sıra, Ankara’dan İstanbul’a gönderilen kargolar ile Kocaeli çıkışlı olup İstanbul, Bursa ve Ankara’ya ulaştırılan gönderiler de ülke genelinde en kısa sürede varış noktasına ulaşan stratejik rotalar olarak kayıtlara geçti. Bölgesel bazda ise Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri, kişi başına düşen kargo paketi sayısında Türkiye'nin en aktif tüketim bölgeleri olarak öne çıktı.