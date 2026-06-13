Çalışan şikayet etti karar çıktı: İşveren artık parasını verecek

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çalışma hayatında personeli yakından ilgilendiren önemli bir hak ihlali başvurusunu karara bağladı. Bir hastanede görev yapan acil tıp uzmanının, kendi mesai saatleri dışında katıldığı zorunlu bir eğitim için ek ücret ya da izin alamaması üzerine kuruma yaptığı başvuru haklı bulundu.

Sağlık çalışanlarının yoğun çalışma temposuna değinilen kararda, idarelerin personelin dinlenme hakkı ile çalışma verimliliği arasındaki dengeyi korumakla yükümlü olduğu ifade edilerek izin ya da mesai parasının ödenmesi gerektiği açıklandı.

ÇALIŞAN ŞİKAYET ETTİ KARAR ÇIKTI

Hastanede acil tıp uzmanı olarak çalışan personel, idare tarafından görevlendirilmesi üzerine toplamda 8 saatlik bir hizmet içi eğitime katıldı.

Bu eğitimin kendi resmi mesai saatlerinin dışında gerçekleştiğini, ancak harcadığı bu emeğe karşılık ne bir ek ücret ödendiğini ne de izin kullanım hakkı tanındığını belirten sağlık çalışanı, uğradığı mağduriyetin giderilmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu detaylıca inceleyen KDK, personelin mesleki bilgi ve becerisinin tazelenmesine yönelik olan bu hizmet içi eğitim sürecini doğrudan "fazla çalışma" kapsamına dahil etti. KDK, bu çalışma karşılığında personele hak ettiği izinlerin aynı yıl içerisinde kullandırılması gerektiğine dikkat çekti.

İŞVEREN ARTIK PARASINI VERECEK

İdarelerin fazla mesailerin kullanımı ve planlaması konusunda bir takdir yetkisine sahip olduğunu belirten KDK, şartların uygun olmaması durumundaki zorunluluğu da net bir şekilde çizdi.

Alınan kararda, fazla mesai karşılığında personelin izin kullanmasının mümkün olmadığı durumlarda, işverenin çalışana mutlaka ücret ödemesi yapması gerektiği bildirildi.

Ücret ödemesi veya izin hakkı verilmeden personelin çalıştırılmasının anayasal bir ihlal olacağına dikkat çekilen kararda şu sert ifadelere yer verildi:

"Aksi yönde yapılacak uygulama da Anayasa'nın angarya yasağını düzenleyen maddesi ile ücretin emeğin karşılığı olduğu hükmüne yer veren maddesine aykırılık teşkil edecektir."