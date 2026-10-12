BYD motorunu parçalara ayırdılar: Uzmanları şoke eden o detay!

Munro & Associates mühendisleri, BYD'nin Han ve Tang gibi en çok satan modellerinde kullanılan 183 kW gücündeki IDM-210 elektrik motorunu derinlemesine incelemeye karar verdi. Munro Live'dan Matthew Lawrence, yüksek gücüne rağmen motorun yalnızca 84 kg ağırlığında olduğuna dikkat çekiyor. Ancak uzmanları asıl şaşırtan detay, tahrik ünitesinin kapağını açtıklarında ortaya çıktı: BYD'nin, Batı dünyasının en tanınmış tedarikçilerinden biriyle iş birliği yaptığı anlaşıldı.

Mühendis Paul Turnbull durumu şöyle özetliyor: "BorgWarner adı her yerde. Bu bir BYD güç aktarma sistemi, ancak tedarikçinin BorgWarner olduğu açıkça görülüyor."

Motorun genel tasarımından oldukça etkilenen mühendisler, ünitenin Batı standartlarındaki otomobillerden farklı bir mantıkla optimize edildiğini vurguluyor. Turnbull, motorun statoru için su soğutması tercih edildiğini, ancak rotorun tamamen soğutmasız bırakıldığını açıklıyor:

"Çin pazarında su soğutma son derece uygun maliyetli bir yöntem. Ancak bu tasarımın dezavantajı, rotorun soğutulmasının imkansız oluşu. Normal şartlar altında soğutulmayan bir rotor zamanla paslanır ve bu durum mıknatıslar üzerindeki baskıyı artırır."



BYD'nin bu riskli görünen teknolojik yaklaşımı başarıyla uygulayabilmesinin arkasında ise disprosyum ve terbiyum gibi nadir toprak metalleri yatıyor. Bu değerli malzemeler mıknatısların içine entegre edilerek motor yüksek sıcaklıklara dayanıklı hale getiriliyor. Böylece rotorlar için pahalı yağ soğutma sistemlerine olan ihtiyaç ortadan kalkıyor.

Ayrıca, birden fazla bağımsız bileşen yerine büyük boyutlu dökme alüminyum parçaların tercih edilmesi üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor. Turnbull, "Bu, sunduğu güce kıyasla şimdiye kadar karşılaştığımız en ucuz güç ünitesi olabilir," ifadelerini kullanıyor.

Sonuç olarak BYD; Amerikan devi BorgWarner'ın teknik bilgi birikimini (know-how), Çin'in üretim koşulları ile Japonya ve Avrupa gibi bölgelerdeki rakiplerine kıyasla çok daha erişilebilir olan ucuz hammadde avantajıyla birleştirmeyi başardı. Şirket bu sayede, hem teknolojik olarak gelişmiş hem de son derece düşük maliyetli bir elektrik motorunu pazara sunarak küresel çaptaki başarısını pekiştirdi.