BYD Manisa'ya fabrika kurmayacağını açıkladı: Kurulum süreci durdu takvim yok

Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD, geçen sene büyük bir tanıtımla ilan ettiği Manisa yatırım planlarını askıya aldı. Yaklaşık 1 milyar dolar bütçeli ve yıllık 150 bin araç imalat kapasitesi bulunması öngörülen tesis için sahada henüz hiçbir altyapı ya da inşaat hamlesi gerçekleştirilmedi. Şirket üst yönetimi, stratejik önceliğin Macaristan’daki fabrikaya ve Avrupa genelindeki yeni yatırım alternatiflerine kaydırıldığını duyurdu.

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Türkiye sınırlarındaki imalat tesisi kurulumunun belirsiz bir süre için durdurulduğunu açıkladı. Li, üretim faaliyetlerinin başlaması adına belirlenmiş herhangi bir somut zaman çizelgesinin veya takvimin de ellerinde bulunmadığını dile getirdi.

ÖNCELİK SIRALAMASI DEĞİŞTİ

Firma içindeki operasyonel önceliklerin farklılaştığını vurgulayan Li, tırnak içindeki şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda şirket olarak birinci önceliğimiz Macaristan pazarındaki yatırımlarımız. İkinci odak noktamız ise Avrupa genelinde üretim yapabileceğimiz ikinci bir tesis için uygun lokasyonu bulmak olacak."

MACARİSTAN FABRİKASINDA SON AŞAMA

Manisa’da kurulması planlanan fabrika arazisinde zemin etüdü veya altyapı çalışması yapmayan BYD, Macaristan’ın Szeged şehrinde inşasına başladığı ilk Avrupa fabrikasında ise montaj hatlarını bu senenin dördüncü çeyreğinde faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin menşeli elektrikli vasıtalara getirilen ek gümrük vergisi bariyerlerini aşmayı amaçlayan şirket, kıta genelinde doğrudan üretici unvanı kazanmak için agresif bir büyüme modeli uyguluyor.

ATIL TESİSLER MERCEK ALTINDA

Diğer taraftan BYD idaresi, Avrupa’da sıfırdan fabrika kurmanın getireceği süre kayıplarını ve lojistik maliyetlerini aşağı çekmek amacıyla Stellantis ve Volkswagen bünyesindeki atıl üretim tesislerinin devralınması yönünde resmi görüşmeler yürütüyor.

Çinli üreticinin masasındaki seçenekler arasında bilhassa İtalya ve Fransa’da yer alan üretim üsleri ön plana çıkıyor.