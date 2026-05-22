Butlan kararının kura etkisi ne olacak? Kerim Rota açıkladı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultayını iptal eden "mutlak butlan" kararı, ekonomi koridorlarında acil durum ilan edilmesine neden oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Londra'daki yatırımcı zirvesini yarıda keserek Ankara'ya dönmesinin ardından, Finansal İstikrar Komitesi bu sabah saat 08.30'da olağanüstü toplandı.

Piyasalardaki yangını ve ekonomi yönetiminin hamlelerini değerlendiren eski bankacı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Kerim Rota, çok çarpıcı iddialarda bulundu.

"TEK GECEDE YABANCILARA 8,5 MİLYAR DOLAR SATILDI"

Kerim Rota, mahkeme kararıyla beraber Merkez Bankası'nın döviz kurlarındaki patlamayı engellemek adına çok agresif bir "arka kapı" operasyonu yürüttüğünü belirtti. Bloomberg'ün kamu bankaları üzerinden gecelik 13,98 milyar dolarlık satış yapıldığı yönündeki iddialarına paralel bir veri paylaşan Rota, Merkez Bankası’nın sadece panikle çıkış yapmak isteyen yabancı yatırımcılara kurları sabit tutabilmek adına 8,5 milyar dolar sattığını ifade etti.

Esas tehlikenin henüz başlamadığına işaret eden Rota, "Yabancıların çıkış talebi karşılandı ancak yurtiçi yerleşiklerin (vatandaşların ve şirketlerin) bugünkü döviz talebinin ne boyutta olacağı ancak gün sonunda belli olacak" uyarısında bulundu.

"NET VERİ PAZARTESİ GÖRÜLECEK"

Perşembe akşamından bu yana piyasada tam olarak ne kadar rezerv yakıldığının faturasının henüz netleşmediğini söyleyen Rota, Merkez Bankası’nın bilançosundaki gerçek erimenin pazartesi günü resmi verilerle tam anlamıyla ortaya çıkacağını kaydetti.

Merkez Bankası'nın döviz satıp karşılığında piyasadan Türk Lirası toplamasının bankacılık sisteminde ciddi bir likidite sıkışıklığına yol açacağını vurgulayan Rota, bu durumun piyasadaki faizleri daha da yukarı zorlayacağını ifade etti.

KUR ŞOKU UYARISI

Türkiye'nin yapısal ekonomik kırılganlıklarının bu tip siyasi krizlerle daha da derinleştiğini savunan Kerim Rota, mevcut ekonomi modelinin sınırlarına geldiğini belirterek şu korkutan öngörüde bulundu:

"Türkiye, şu an uygulanan yüksek faiz ve buna rağmen eş zamanlı olarak büyüyen cari açık sarmalı nedeniyle eninde sonunda bir kur şoku yaşayacaktır. Siyasi belirsizlikler, bu şokun sadece fitilini ateşliyor ve zamanlamasını öne çekiyor."