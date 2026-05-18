Bunu ancak Çinliler düşünebilirdi! Tek tıkla arabada eğlence başlasın!

Çinliler, iki ayrı ekrana ihtiyaç duymadan, aynı büyük ekranın sürücü ve yolcu tarafından daha pratik bir şekilde kullanılabileceğine inanıyor. Ekran ortada olduğunda, navigasyon ve araç fonksiyonları için daha çok sürücü odaklı olurken, sağa doğru hareket ettirildiğinde yolcu multimedya, müzik, video, navigasyon veya iklimlendirme kontrolü için "kendi" ekranına sahip oluyor.

İlginç bir şekilde, ekran dört parmak hareketiyle, sesle veya dokunarak hareket ettirilebiliyor ve ardından tamamen yolcunun önüne ve arkasına doğru kaydırılabiliyor.

Bu hareket, yolcuya bir dizi fonksiyona özel erişim sağlıyor: seyahat bilgileri, multimedya eğlence, bağlantı, gelişmiş navigasyon, sürücü destek sistemleri, iklimlendirme veya ortam aydınlatması kontrolü. Sürücünün görsel kontrolü yeniden sağlaması gerektiğinde, hareket sola doğru tekrarlanır ve ekran, 8,88 inçlik dijital gösterge panelini tamamlayacak şekilde orta konuma geri döner.

Çinli üretici, iç tasarımın dünya çapında 400.000'den fazla kullanıcının katkısıyla geliştirildiğini ve amacın teknolojiye önem veren modern ve fonksiyonel bir kabin yaratmak olduğunu iddia ediyor. Geniş bilgi-eğlence ekranı 2.5K HD çözünürlük kullanıyor.

Alışılmadık ekranın yanı sıra, Omoda 7 ayrıca üç farklı aroma ve çoklu yoğunluk seviyesine sahip kabin içi koku sistemi, panoramik tavan, 12 hoparlörlü Sony ses sistemi ve aracın altındaki alanı görüntülemenizi sağlayan 540 derecelik HD kamera sunuyor.

Bu model, 1,5 litrelik benzinli motor ve 18,3 kWh'lik bataryayı birleştiren, 90 kilometreye kadar elektrikli menzil sağlayan bir şarj edilebilir hibrit tahrik sistemi kullanıyor.