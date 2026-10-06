Bulls Portföy duyurdu: Bazı fonlar yeniden işleme açılacak

Bulls Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 1 Ekim 2026 tarihli düzenlemesinin ardından tasfiye kapsamında bulunmayan fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) yeniden işlem görmeye başlayacağını açıkladı.

Şirket, tasfiye sürecindeki fonlar ile tasfiye kapsamı dışında kalan fonlara ilişkin yatırımcıları bilgilendirdi. Bulls Portföy, tasfiye dışında kalan fonlarda aktif fon yönetimi faaliyetlerine yeniden başlandığını duyurdu.

TEFAS’TA YENİDEN ALIM SATIMIN ESASLARI BELİRLENDİ

Bulls Portföy’ün açıklamasına göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.10.2026 tarihli düzenlemesi ile tasfiye kapsamında bulunmayan fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda yeniden alım satıma açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düzenleme, şirket bünyesindeki tasfiye sürecine alınan fonlar ile bu kapsamın dışında kalan fonların işlemlerinin nasıl devam edeceğini de gündeme taşıdı.

TASFİYE İŞLEMLERİNİ ZİRAAT BANKASI TAMAMLAYACAK

Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde tasfiye sürecine alınan fonların tasfiye işlemleri Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. tarafından tamamlanacak.

Şirketin açıklamasına göre bu işlemlerin tamamlanmasının ardından tasfiye kapsamı dışında kalan fonlar TEFAS yeniden işlem görmeye başlayacak.

FON VARLIKLARI YENİDEN PİYASA ARAÇLARINA YÖNLENDİRİLDİ

Bulls Portföy ayrıca 1 Ekim 2026 itibarıyla tasfiye kapsamında bulunmayan fonların varlıklarının yeniden para ve sermaye piyasası araçlarına yönlendirildiğini bildirdi.